Putyin elmondta, mi lesz Oroszország jövője

Orosz katonák.

Fotó: AFP

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az oroszországi Nyizsnyij Novgorodban tartották a BRICS-országok külügyminisztereinek találkozóját.

Az eseményen külön tárgyalásokra is sor került a globális dél és kelet több országának részvételével. Szeptember 2-án a Bloomberg forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Törökország kérelmet nyújtott be a BRICS-hez való csatlakozásra.

A 2024. január 1-jén kezdődő orosz elnökséggel egyidejűleg öt további ország - Egyiptom, Irán, Egyesült Arab Emirátusok, valamint a korábban az Egyesült Államok hagyományos szövetségeseként ismert Szaúd-Arábia - hivatalosan is csatlakozott a Kínát és Indiát is tömörítő nagyhatalmi csoportosuláshoz.

Januárban Kína új tagok felvételére szólította fel a BRICS-országokat, hogy ellensúllyá válhassanak a Nyugattal szemben.

Élő közvetítésünket az orosz-ukrán háborúról itt olvashatja.