Repülés közben meghalt egy utas, pánik tört ki a fedélzeten

A Jet2 egyik járata szeptember 16-án helyi idő szerint 13 óra után indult Burgaszból az Egyesült Királyságba. Körülbelül két órával az indulás után vészhelyzetet hirdetettek a fedélzeten, ugyanis egy utas rosszul lett - írja a Daily Mail.

A pilóták azonnali elterelést kértek a légi irányítóktól, a Boeing gyors süllyedés után Németországban landolt.

A férfinek megállt a szíve, a többi utas és a személyzet minden erőfeszítése ellenére meghalt. Az AirLive információi szerint a gép a kölni repülőtér egy távoli részén szállt le, az orvosi csapat azonnal a helyszínre sietett. A járat késett, este ért az Egyesült Királyságba.

Megerősíthetjük, hogy az LS3214-es járat Burgaszból Liverpoolba tartott szeptember 16-án, azonban egy utas rosszulléte miatt Kölnben le kellett tenni a gépet.

"Az ügyfelünk sajnos meghalt" - mondta a légitársaság szóvivője.

