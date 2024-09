Robbanás miatt dőlt össze egy ház Olaszországban, egy anya és két gyerek meghalt

A tűzoltók hivatalos Telegram-csatornájukon közölték, hogy valószínűleg gázrobbanás okozta az összeomlást.

A mentők Saviano városában először egy 6 éves kisfiú és egy 4 éves kislány holttestét, majd néhány órával később egy másik áldozat holttestét is kiemelték, amelyet az édesanyjukként azonosítottak

- közölték a helyi hatóságok.

Mueren dos niños y su madre tras derrumbe de una casa en Nápoles



Puedes leer: https://t.co/3oY6gvGTNg#DeÚtimoMinuto#ElPeriódicoDeLaVerdad pic.twitter.com/IId57saitC — De Último Minuto (@UltimominutoTW) September 23, 2024

A Lacronaca 24 szerint még mindig keresik a gyerekek nagymamáját, akiről azt feltételezték, hogy a romok alatt rekedt. Vasárnap egy harmadik testvért - 2 éves - találtak meg élve az apával együtt, akit súlyos állapotban szállítottak kórházba Nápolyban. A tűzoltók szóvivője korábban azt mondta, hogy a mentőknek „nagyon óvatosan és lassan kellett haladniuk, hogy elkerüljék az újabb omlásokat”, miközben a két nőt keresték - írja az ABC News.

Vincenzo Simonelli polgármester azt mondta „nagyon súlyos a helyzet”. Médiajelentések szerint gázszivárgás okozhatta a robbanást, amely miatt az épület - számolt be az U.S. News.

Korábban megírtuk, hogy robbanás történt egy iráni szénbányában. Az eset Dél-Horászán tartományban történt szombat este. Az állami IRNA hírügynökség közölte, hogy a hatóságok mentőalakulatokat küldtek a területre. A szombat késő este történt robbanás idején mintegy 70 ember dolgozott a mélyben. Az alakulatok tovább kutatnak az eltűnt bányászok után. Maszúd Peszeskján új iráni elnök, aki az ENSZ-közgyűlésre készül New Yorkba utazni, azt mondta, elrendelte, hogy tegyenek meg mindent a lent rekedt munkások megmentésére és családjaik megsegítésére.

Tavaly arról is írtunk, hogy tíz ember meghalt, miután beomlott egy illegális aranybánya a dél-amerikai Surinaméban. A bányászok engedély nélkül ástak alagutakat, hogy aranyat keressenek. Arról is beszámoltunk korábban, hogy ötvenkét bányász meghalt, amikor beomlott egy illegális csádi aranybánya. Illegális aranybánya omlott be Ghánában is, akkor 18 ember halt meg.