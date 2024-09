Felfoghatatlan, hogy akik 30 éve egymást gyilkolták, ma békében élnek

Az első dolog, ami az embereknek eszébe jut Ruandáról, az 1994-es népirtás. Önnek mi volt az első gondolata, amikor megkapta ezt a munkát és megérkezett az országba?

Mivel az ideérkezésem előtt Magyarország kenyai nagykövetségén, Nairobiban dolgoztam, ahonnan a régió legtöbb országával kapcsolatban álltunk, sokkal többet hallottam Ruandáról, mint egy átlag európai. Afrikából nézve teljesen más a megítélése Ruandának, mint mondjuk Magyarországról, mivel a régió legbiztonságosabb, legtisztább országa, nem mellesleg a leglátványosabb fejlődésen keresztül menő állam Kelet-Afrikában. Így nagy reményekkel költöztünk át Kenyából Ruandába, de a személyes tapasztalatok még az előzetes várakozásainkat is jóval felülmúlták. Ruanda biztonságos ország és nagyszerű hely.

Kilátás a Népirtás Múzeum kertjéből Kigalira

Fotó: AFP

Mennyire kell még ennyi idő, 30 év után is Ruandának azzal szembesülnie, hogy még mindig ezzel a szörnyű eseménnyel, a népirtással azonosítják az országot az emberek? Mit tesznek azért, hogy ezt a stigmát eltüntessék. Mi a biztosíték arra, hogy ehhez hasonló események többé nem történnek meg?

Az 1994-es, tuszik ellen elkövetett népirtás szerves részét képezi mindennek, amit ma Ruanda alatt értünk, hiszen egy ilyen esemény gyökeresen megváltoztatja a társadalmat, és generációkon keresztül érezteti hatását. Ruanda felfoghatatlan tragédián és ezt követően majdnem akkora változáson ment keresztül, amelynek az alapja a megbocsátás és az újrakezdés.

Nem szeretnék itt belemenni abba, hogy milyen emberfeletti emberség kell ahhoz, hogy az egyén és a társadalom szintjén is túllépjen valaki a 30 évvel ezelőtt történteken. Azon, hogy a szomszédja lemészárolta a családját vagy, hogy rokonok fordultak fegyverekkel egymás ellen. Ez kívülállóként felfoghatatlan.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a ruandai kormányzat ma már nem stigmaként tekint ezekre a borzalmakra, hanem a múlt elfogadásán és feldolgozásán keresztül néz a jövőbe, megmutatva, hogy milyen mélyről, tulajdonképpen a társadalmi struktúra teljes felszámolásától milyen magasra lehet érni. Ehhez egy olyan vízióval rendelkező vezető kell, aki képes és hajlandó erre az embertelen feladatra, és aki hosszú távon tervezve képes felépíteni azt a fejlődési pályát, ami ahhoz vezet, hogy Ruandáról ma már teljesen másképpen beszéljenek. Hogy tényleg ne csak a népirtás jusson az emberek eszébe, sokkal inkább egzotikus turisztikai célpontként tekintsenek rá, vagy nemzetközi események, konferenciák házigazdájaként, de ami ennél is fontosabb, a kontinens legstabilabb, legbiztonságosabb országaként jellemezzék. Az évtizedek során kiépített társadalmi kohézió talán a legfontosabb garancia arra, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát. A népirtás után létrejött állami rendszerben szigorúan betiltották a törzsi megkülönböztetést, ami korábban a népirtáshoz vezetett. Sajnos, a régió más országaiban ez a megkülönböztetés továbbra is fennáll és veszélyezteti az ott élő népek biztonságát. Talán ezért is olyan egyedi Ruanda, mert itt a népirtástól eljutottak odáig, hogy az etnikai ellentéteket szinte teljesen felszámolták.

Másfél évvel azok után, hogy ideköltöztünk, nekem Ruandáról már nem az jut eszembe, hogy 30 éve a földi pokol volt az ország, hanem az, hogy ez a legelképesztőbb hely, ahol valaha jártam.

Hogy példát vehetne a világ arról, hogy milyen emberi magasságok és politikai vezetés kell ahhoz, hogy egy társadalom ilyen békében éljen úgy, hogy minden 30 évnél idősebb ember az országban valamilyen formában részese volt a borzalmaknak.