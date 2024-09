Meghalt a Grammy-díjas zenész legenda

Meghalt Sergio Mendes csütörtökön, miután hónapokig szenvedett a COVID szövődményei miatt. A vilghírű zenészt 83 éves korában érte a halál - írja az ABC News.

A brazil zongorista-dalszerző halálát családja közleményben erősítette meg.

"A felesége, egyben zenei partnere, Gracinha Leporace Mendes mellette volt az elmúlt 54 évben, és mellette voltak a szerető gyerekei" - írták.

Mendes utoljára 2023 novemberében lépett fel, telt házas koncertet adott Párizsban, Londonban és Barcelonában

- tették hozzá. Mendes Niteróiban, Rio de Janeiro testvérvárosában született, egy konzervatóriumban tanult klasszikus zenét, mielőtt dzsessz zenekarokban kezdett játszani.

Az 1950-es évek végén kezdett bossa novát játszani, ő volt a műfaj egyik úttörője.

Összeállítottam a Brasil '66 nevű bandát – mondta 2019-ben a The Guardiannek.

"Mindig is voltak zenekaraim, de amikor felvettem két énekesnőt – Lani Hallt és Bibi Vogelt –, ők egy másfajta hangzást adtak a daloknak" - magyarázta.

Sergio Mendes, Grammy-Winning Brazilian Music Legend, Dies At 83 https://t.co/XO8lFwRrTi — HuffPost Politics (@HuffPostPol) September 6, 2024

Mendes 1992-ben elnyerte a legjobb világzenei albumnak járó Grammy-díjat a „Brasileiro”-ért, és két Latin Grammy-díjat is kapott.

2012-ben Oscar-díjra jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, az alkotása a „Real in Rio” című animációs film dala volt.

Korábban arról is írtunk, hogy 86 évesen meghalt Frank Ifield, aki brit születésű ausztrál zenészként először Ausztráliában, majd Nagy-Britanniában vált ismertté az ötvenes, hatvanas években. 1959-ben költözött vissza Londonba, és a következő években több dala is óriási siker lett: az I Remember You, a Lovesick Blues, a The Wayward Wind és a Confessin' That I Love You is első lett a brit slágerlistán.

Mint írtuk, már csak gépek tartották életben a Lagzi Laci néven ismertté vált Kozelka Lászlót, aki csütörtök késő délután meg is halt a kórházban.

Pár perccel ezelőtt elment Laci

– tájékoztatta a zenésszel szoros viszonyt ápoló Lagzi Lajcsi a Borsot.