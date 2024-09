A Magyar Nemzet arról ír szemléjében, hogy Jens Stoltenberg leköszönő NATO-főtitkár arról beszélt egy rádióinterjúban, hogy minden NATO-tagország egyénileg dönthet arról, hogy engedélyezi-e Ukrajnának, hogy nagy hatótávolságú nyugati fegyvereivel csapást mérjen a belső orosz területekre.

Ukrajna használni akarja a nagy hatótávolságú rakétákat, amiket kapott

A portál szerint Ukrajna egyébként abban reménykedik, hogy engedélyt kap a már birtokában lévő, és a Nyugat által szállított nagy hatótávolságú rakéták felhasználására. Kijev célja, hogy ezekkel az eszközökkel csapást mérhessen a mélyen Oroszország belső területein elhelyezkedő katonai célpontok ellen.

A portál emlékeztet arra is, hogy Vlagyimir Putyin korábban kijelentette, hogy a NATO-országok most nem csupán arról tárgyalnak, hogy a nyugati nagy hatótávolságú fegyvereket Ukrajna fegyveres erői bevethetik-e Oroszország ellen, hanem gyakorlatilag az ukrajnai konfliktusban való közvetlen részvételről egyeztetnek. Az elnök megjegyezte, hogy Kijev már most is drónokkal és egyéb eszközökkel támadja az orosz területeket. De amikor a nyugati gyártmányú precíziós, nagy hatótávolságú fegyverek használatáról van szó, meg kell érteni, hogy az ilyen műveletek csak a NATO-országok katonai személyzetének részvételével lehetségesek – magyarázta az orosz vezető.

