Alattomosan terjed a szexuális zsarolás világszerte

Hogyan működnek a szexuális zsarolási módszerek?

A bűncselekmény elkövetése általában úgy zajlik, hogy a kiberbűnözők különéle módszerekkel ráveszik áldozataikat az interneten keresztül, hogy intim képeket küldjenek magukról, aztán pénzt követelnek tőlük, és/vagy azzal fenyegetik őket, hogy a (legtöbbször) tinédzserek által küldött tartalmakat nyilvánosságra hozzák valamilyen formában.

Adam Priestley, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) vezető menedzsere úgy fogalmazott az eredmények kapcsán, hogy sajnos számos írásos kézikönyv, videokalauz és egyéb oktatási tartalom (zsarolási útmutató) is elérhető már akár olyan népszerű platformokon is, mint a YouTube, vagy a Telegram.

Mit tartalmaznak a szextorziós kézikönyvek?

Az elemzők szerint az itt látottak lépésről lépésre mutatják be, miként követhetők el ezek a zsarolások a hamis profil létrehozásátől kezdve a célszemélyek kiválasztásán és elérhetőségük megszerzésén át az intim képekkel való visszaélés anyagi hasznáig. Ráaádásul mindezt alig több, mint 2000 forintért (kb. 5 GBP).

Az egyik ilyen, a kutatásban bemutatott „oktatóanyag” szerint az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és Kanada az első három ország, ahol sikeres online zsarolásokat lehet elkövetni.

A minden hájjal megkent "tanárok" az tanácsolják felhasználóiknak, hogy összpontosítsanak a tinédzserekre és a fiatal felnőttekre, és azt sugallják, hogy „200 célpontból legalább 5-10 esetben számítani lehet erptikus tartalmak megszerzésére is". A szextorziós útmutatók részletesen taglalják, hogy miként zajlik a tinédzserek szexuális zsarolása online és milyen gyakorlatokat szükséges alkalmazni a különféle platformokon, sőt, 50 dollárért hozzáférést is biztosítanak tanítványaiknak az általuk használt, konkrét zsaroló forgatókönyvekhez, 250 dollárért pedig akár személyes tanácsadónkká is lesznek akár három hónapra is.

Ez az intim képekkel és videókkal való zsarolás hihetetlen üzletággá nőtte ki magát az interneten.

Fotó: Northfoto

A dokumentumot vizsgáló szakértők mintegy 300 pénzügyi tranzakciót találtak a szerzők irányába, amely szerint magánszemélyek igenis fizettek a szolgáltatásért. Az útmutató bemutatja azt is, hogy az effajta bűncselekmény már milyen mértékben vált professzionálissá, sőt egyenesen kiemeli a nyereséges üzlet lehetőségét is.

Az amerikai egyesült államokbeli kiberbiztonsági kutatók (Network Contagion Research Institute (NCRI) ez év januárjában közzétett jelentése szerint az elmúlt 18 hónapban jelentősen megnőtt a szextorziós esetek száma a nyugat-afrikai bűnözők körében, akik oktatóvideókat és forgatókönyveket terjesztettek a TikTokon, a YouTube-on és a Scribd-en, ez pedig lehetővé teszi, sőt ösztönöz más bűnözőket is, hogy részt vegyenek ebben a gyomorforgató bűnycselekményben.

A nagy port kavaró ügyben a YouTube szóvivője is megszólalt, aki mindenkit próbált megnyugtatni: „Rendkívül komolyan vesszük ezt a problémát, és szigorú szabályzataink lehetővé teszik, hogy megvédjük felhasználóinkat a csalásoktól és más káros viselkedésektől. Az olyan tartalom, amely utasításokat ad az olyan tevékenységekhez, mint az adathalászat és a titkosítás, nem engedélyezett a YouTube-on, ezért minden esetben eltávolítjuk.”