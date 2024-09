A legbetegebb összeesküvés-elméletek szeptember 11-ről

Arról is sok pletyka keringett, hogy a repülőgép becsapódásától messzebb, az Indian Lake nevű tóban is találtak törmeléket, illetve holttesteket is. Ez szintén azt bizonyítaná, hogy már a levegőben elkezdett szétesni az utasszállító, vagyis rakétával találhatták el. A hatóságok szerint azonban téves információ, hogy holttesteket találtak volna a területen, az viszont teljes egészében elképzelhető, hogy törmelékeket láthattak a környéken, hiszen az csak 2,5 kilométerre van a becsapódás helyszínétől. Ennek magyarázata, hogy a becsapódás ereje miatt, illetve a keletkező hatására bizonyos, könnyebb törmelék könnyedén messzebbre is elsodródhatott.

Más elképesztő elméletek

A Quora nevű oldalon több felhasználó is megosztotta saját elméleteit a terrortámadással kapcsolatban. Egyikük szerint a repülőgépek valójában nem csapódtak be, hanem a televíziós csatornák és mindenki más megtévesztette a nézőket számítógépes effektek segítségével. Olyan is van, aki úgy gondolja, hogy a gépeken valójában nem volt senki, azokat az amerikai kormány távirányítóval vezette bele a az ikertornyokba, hiszen elképzelhetetlen, hogy a terroristák ilyen hamar ki tudtak képezni pilótákat, akik ennyire pontosan, hiba nélkül neki tudtak menni az épületeknek. Egy felhasználó szerint a World Trade Center tervezésénél lehetett hiba, szerinte az ikertornyokat felépítő vállalat nem tartotta be a hatályos szabályokat, a szerkezetet túl gyengére készítették, és más komoly kivitelezési hibák is akadtak, ezek összessége okozta az összeomlást.

Azzal kapcsolatban is vannak elméletek, hogy az amerikai kormány rejtélyes körülmények között "elveszített" 2,3 ezer milliárd dollárt, egy nappal a terrortámadást megelőzően. Az ezzel kapcsolatos dokumentumok, vagyis maga a titok kulcsa éppen az egyik pentagoni irodában volt, amely megsemmisült. Ez a szám azonban már egy évvel korábban is megjelent a kormány kommunikációjában, vagyis nem egy nappal a terrortámadás előtt derült ki. Donald Rumsfeld védelmi miniszter szavait egyértelműen kiforgatták és kiragadták a kontextusból.