Többször megerőszakolta az egyik diákját egy tanárnő Észak-Írországban

A 33 éves tanárnőt azzal vádolják, hogy négy hónapon keresztül, többször is megerőszakolta az egyik diákját. Judith Evans szerdán állt először bíróság elé, ahol tagadta a bűnösségét. Összesen 11 vádpontot hoztak fel ellene, köztük azt, hogy

többször is szexelt az egyik kiskorú diákjával, valamint hogy intim képei voltak a fiúról, és olyan beszélgetéseik voltak, amikben egyértelműen szexuális témákat érintettek.

Pictured: Female teacher, 33, charged with sexually abusing a schoolboy in Northern Ireland https://t.co/PzWcqokEwn pic.twitter.com/bVUqpAliEc — Daily Mail Online (@MailOnline) September 1, 2024

A nő ügyvédje próbálta elérni, hogy ne hozzák nyilvánosságra a nevét. Hivatkozott például arra, hogy így a tanuló is könnyebben beazonosítható lesz, azonban a bíróság a nyílt igazságszolgáltatás fontosságára hivatkozva ezt elutasította.

A meghallgatás után novemberre tűzték ki az ügy tárgyalását. A tanárnőt óvadék ellenében szabadlábra helyezték – írja a Daily Mail.

Ahogy azt korábban megírtuk, egy wisconsini tanárnőt azért tartóztattak le, mert 11 éves diákjával csókolózott. Angliában pedig több évre eltiltottak egy pedagógust a tanítástól, miután szexmunkát vállalt kereset kiegészítésként.

2021-ben két év börtönre ítélték, majd a bíróság legfrissebb döntése alapján örökre eltiltották a tanítástól azt a nőt, aki kiskorú diákjával szexelt. Legalább harminc alkalommal létesített szexuális kapcsolatot tizenéves diákjával egy 33 éves arkansasi tanárnő. Ha elítélik, akár életfogytiglani börtönt is kaphat.

Egy tanárnő beismerte, hogy a kosárlabdaedzés befejezése után gyakran szexelt az autójában egy 14 éves diákjával. A diák és a tanár közötti kapcsolatra azután derült fény, hogy a fiú nővére megtalálta a közös képeiket. Egy tanárnőt azzal vádolnak, hogy három diákjával szexelt. Ha bűnösnek találják az ellene felhozott vádakban, hosszú időre börtönbe kerül.

Beismerte bűnösségét egy, a negyvenes éveiben járó tanárnő, aki az érettségi napján, az iskolában szexelt egyik diákjával. A nő még évekkel ezelőtt az egyik közösségi oldalon ismerkedett meg a fiúval, akinek több meztelen képet is küldött magáról, majd azokkal zsarolta a fiút. A tanár és diákja közötti kapcsolat hamar kiderült az Sycamore Junior High Schoolban, amiről több pletykát is terjesztettek a diákot. A hírek végül a fiú szüleihez is eljutottak, akik a tanárnőt feljelentették, a rendőrök pedig nyomozni kezdtek az ügyben.