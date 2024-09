Szijjártó Péter: Magyarország célja az albán európai uniós csatlakozási fejezetek megnyitása

A tárcavezető az albán kollégájával, Igli Hasanival közös sajtónyilatkozatában arról számolt be, hogy az Európai Unió soros elnöki tisztségét jelenleg hazánk tölti be, egy olyan időszakban, amikor a kontinens számos rendkívül súlyos kihívással néz szembe, amelyekre mindeddig nem sikerült hatékony válaszokat találni.

Ezért most az EU rossz formában van, a versenyképessége folyamatosan csökken. A bajokra gyógyszer kell, és mi úgy látjuk, hogy az egyik legjobb gyógyszer ezekre a bajokra éppen az Európai Unió bővítése lenne a nyugat-balkáni térség irányába

- szögezte le. Hozzátette, hogy az Európai Uniónak új lendületre, frissességre, új energiára volna szüksége, és úgy látják, hogy mindez a Nyugat-Balkánról érkezhet meg. A miniszter szerint ezért már nem túlzás azt mondani, hogy az Európai Uniónak nagyobb szüksége lenne a nyugat-balkáni országokra, mint a nyugat-balkáni országoknak az uniós tagságra.

Majd Magyarország nemzeti érdekének nevezte, hogy a szomszédságban, a Nyugat-Balkánon fejlődés, béke és stabilitás legyen, amihez a bővítés tökéletes eszközt jelentene.

Szavai szerint a magyar kormány ezért továbbra is az EU-bővítés szenvedélyes támogatója marad, s az elnökségi időszak legfontosabb célkitűzése is ehhez igazodik. Szijjártó Péter ennek kapcsán arra emlékeztetett, hogy a nyugat-balkáni országok átlagosan mára több mint tizennégy éve várakoznak a belépésre. Elmondta, hogy mi ezt a nyugat-balkáni országokkal és nemzetekkel szembeni tiszteletlenségnek tartjuk, és a bővítési folyamat felgyorsítása mellett érvelünk.

Mi egyértelműen úgy látjuk, hogy Albánia remekül teljesít a csatlakozási folyamatban, és ezért Albánia megérdemli a továbblépést. Ezért a magyar elnökség az idei esztendőben két kormányközi konferencia megrendezését tervezi Brüsszelben Albánia és az EU között, amelyeken az albán csatlakozási fejezetek közül az első három fejezetcsoport megnyitása a célunk

- fűzte hozzá. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy semmi ok nincs a késlekedésre, minden további késlekedés ellentétes az Európai Unió érdekeivel, és minden további késlekedés aláássa a bővítési politika hitelét. A miniszter végül érintette a kétoldalú kapcsolatok kérdését is, üdvözölve, hogy hatalmas sikereket ért el a két ország a gazdasági együttműködésben, mivel tavaly megdőlt a kereskedelmi forgalom rekordja, és a jelek szerint az Albániába irányuló magyar export is új csúcsot fog dönteni.