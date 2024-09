374 nap után tért vissza az űrből két orosz űrhajós - videó

Az orosz Oleg Kononyenko és Nyikolaj Csub 374 napot töltöttek az űrállomáson, ezzel rekordot állítottak fel. Mellettük a Szojuz MS-25 fedélzetén visszatért az amerikai Tracy Dyson is, aki hat hónapig volt az űrben - számolt be róla az MTI. A BBC egy videót is megosztott a visszatérésről.

A földet érés pillanata - Fotó: HANDOUT /Russian Space Agency Roscosmos/AFP / NASA/GCTC/Pavel Shvets

A Nemzetközi Űrállomáson nyolc űrhajós maradt, többek között az amerikai Butch Wilmore és Suni Williams, akik júniusban érkeztek a Boeing Starliner új űrkapszulájában, és eredetileg egy hetet töltöttek volna az űrállomáson. Visszatérésük időpontját azonban technikai problémák miatt elhalasztották.

A NASA végül úgy döntött, hogy

az űrhajósok az Elon Musk cége által gyártott SpaceX űrhajóval térnek majd vissza 2025 februárjában.

Ahogy azt korábban megírtuk, a SpaceX két év múlva indítja első legénység nélküli űrhajóját a Marsra - jelentette be Elon Musk, az űrvállalat vezérigazgatója a hétvégén az X közösségi médiaplatformon. Az űrrakétát emberek Holdra, később pedig a Marsra juttatásának céljával fejleszti a SpaceX magán űrkutatási vállalat. Tavaly két alkalommal szinte közvetlenül az indítást követően következett be robbanás, míg idén márciusban egy ígéretesebb tesztrepülés is a rakéta felrobbanásával végződött.