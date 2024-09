Továbbra is sztrájkolnak Belgium egyik legnagyobb repülőterén

Pénteken is töröltek minden járatot Belgium második legnagyobb utasforgalmú repülőterén, a charleroi-i repülőtéren, folytatódik az előző nap indult sztrájk - írja az MTI a bx1be belga televíziós csatorna legfrissebb híreire hivatkozva.

A nap folyamán további egyeztetések lesznek a légikikötő vezetése és a szakszervezetek között.

A vita középpontjában a munkakörülmények állnak. A sztrájkolók szerint a terhelés kibírhatatlanná vált, részben a munkaerőhiány miatt; a munkavállalók képviselői az "agresszív vezetési politikát" is bírálják.

A charleroi-i repülőtér több mint 190 célállomást szolgál ki, évi nyolcmilliós utasforgalommal.

Üres a brüsszeli charleroi repülőtér

Fotó: Belga via AFP/Virginie Lefour

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Párizs repülőtereit üzemeltető ADP egyik kisebb szakszervezete épp a párizsi olimpia hivatalos megnyitójának napján sztrájkot hirdetett. Korábban arról is írtunk, hogy rendkívül szigorú változás jön az európai reptereken. Mindenkinek be kell tartania az új korlátozást. Nemrég pedig ideiglenesen leállították a stockholmi Arlanda repülőtér forgalmát, mert valaki drónokkal repült be a repülőtér területére.