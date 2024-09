Egy autóban szexelt diákjával a tanárnő, aki ráadásul a rokona

A 34 éves Siobhan McLean egy dél-lanarkshire-i középiskola diáktámogatási osztályának vezetőjeként találkozott a fiúval. A nő emiatt tudott segíteni a fiúnak, aki a rokona volt, hogy felvegyék az egyetemre. Eközben pedig McLean órákat is tartott, amikre a fiú is járt.

A tanárnő miután segített a 15 éves diáknak felvételt szerezni az egyetemre a közösségi médián keresztül felvette vele a kapcsolatot. Először csak beszélgettek, majd a nő felhívta a fiút a lakására, ahol szexeltek.

2022 szeptemberében a kapcsolatuk még mindig tartott a pár egy a lanarkshire-i Blackwood melletti Craignethan Castle parkolójába ment, ahol a nő autójában szexeltek.

A pár végül lebukott, és McLean-nek meg kellett jelennie a bíróságon, ahol bevallotta, hogy szexuális kapcsolatba került a kiskorú rokonával.

Emiatt tavaly októberben a nőt 300 óra közmunkára ítélték és három évre felügyelet alá helyezték. Emellett pedig a tanári regisztrációját a Skóciai Általános Tanítási Tanácsa visszavonta, ami azt jelenti nem térhet vissza, hacsak nem tudja bizonyítani alkalmasságát erre.

Ráadásul McLeant a fiúcsaládja egy határozatban 5 évre eltiltotta attól, hogy találkozzon egykori diákjával - írja a DailyStar.

Az Origo korábban arról is beszámolt, több mint 17 év börtönt kapott egy volt kaliforniai középiskolai tanár, aki titokban gyerekeket rögzített az iskolai fürdőszobákba felszerelt rejtett kamerákkal. Azt megelőzően pedig arról érkeztek információk, hogy egy New-York-i tanárt azért tartóztattak le, mert fojtogatta diákját.

Azt is megírtuk, hogy a 26 éves Hailey Clifton-Carmacket letartóztatták, mert intim kapcsolata volt az iskolában ahol tanított az egyik diákkal. A tavaly november és december közötti találkozások azután történtek, hogy a nő szándékosan kihívó viseletben jelent meg az órákon. Kiderült a tanárnőt többször is megrovásban részesítette az iskola, mert túl közel került a diákjaihoz. Az intim viszonyról végül az érintett fiú számolt be az iskolának - írja a Mirror.