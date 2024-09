Agyonvertek egy férfit a kárpátaljai toborzóközpontban ukrán katonák

Régóta nyilvánvaló, hogy a harctéri létszámproblémák miatt példátlanul erőszakos toborzás zajlik Ukrajnában. Most azonban halálos tragédia is történt – vagy éppen ez az első alkalom, hogy egy haláleset nyilvánosságot kapott, nem tudni biztosan. Már az ukrán ombudsman is kénytelen volt vizsgálatot indítani és elismerni: Kárpátalján az utóbbi időben megnövekedett a toborzóközpontok (TCK-k) munkatársainak jogellenes intézkedéseivel kapcsolatos fellebbezések száma.

Vágólapra másolva!

Halálosan bántalmaztak a toborzók egy hadköteles férfit nemrég Kárpátalján. Az üggyel kapcsolatban már Dmitro Lubinec ukrán ombudsman is kénytelen intézkedni, miután a bántalmazott férfi lánya hivatalos bejelentést tett a hivatalánál. Lubinec kapcsolódó nyilatkozatából és a helyi magyar sajtó híradásából kiderül, hogy Kárpátalján az elmúlt időszakban megnövekedett a toborzóközpontok képviselőinek jogellenes cselekményeivel kapcsolatos fellebbezések száma. A konkrét halálesetről szóló bejelentés szerint a toborzóközpont alkalmazottai törvénytelenül vettek őrizetbe egy férfit – a bejelentő édesapját –, és olyan kegyetlenül bántalmazták, hogy belehalt. Az ombudsman Telegram-csatornáján azt hangsúlyozta: az ügy „azonnali, átfogó és pártatlan vizsgálatot igényel. (…) Az ügy körülményeinek feltárása érdekében kérelmet küldtem a Legfőbb Ügyészséghez. Ha jogsértést észlelnek, követelni fogom a bűnös tisztviselők bíróság elé állítását, tekintet nélkül a beosztásukra és rangjukra. Helyre kell állítani az igazságosságot, és minden bűnöst meg kell büntetni!”. Sorra derülnek ki az erőszakos túlkapások A Mandiner azt írja: az incidens egy sor szabálytalanságra világít rá a toborzóközpont tevékenységében, ami megrendítette a közvélemény bizalmát. A tragédia már rendszerszinten világít rá a problémára, és arra, hogy okkal rendült meg a bizalom a toborzószervekben és más hivatalokban. Mint arról korábban írtunk, a fronthelyzet súlyosbodásával Ukrajnában elszaporodtak a sorozásokkal kapcsolatos túlkapások, számos beszámoló és videó került nyilvánosságra a családjuk mellől, az ágyból vagy akár az utcáról, csecsemőt a karjában tartó férfiak erőszakos elhurcolásáról. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ukrán hadsereg öngyilkos akcióba kezdett orosz területen, csak hogy további nyugati támogatást követelhessen Kijev. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az Origónak úgy fogalmazott: hatalmas véráldozat árán sem voltak képesek az ukránok Kurszknál a kitűzött célokat elérni; elképesztő, milyen sok ukrán hal meg és elképesztő az anyagi kár is.” Problémát jelent az is, hogy az országból elmenekült ukrán hadköteles férfiak – érthető okokból – nem hajlandóak hazatérni, és adott esetben feláldozni az életüket egy egyre nyilvánvalóbban értelmetlen háborúban.

A toborzók egyébként a nőveréstől sem riadnak vissza: májusban kapott nyilvánosságot, hogy az odesszai ukrán toborzóiroda egyik munkatársa mankójával agyba-főbe vert egy nőt, aki barátjának elfogását (erőszakos besorozását) videózta a telefonjával. Már fizetést sem kapnak a fronton harcoló katonák Az ukrán védelmi minisztérium nem tud fizetni az ukrán katonáknak, elfogyott az erre szánt pénz a kasszából. A Verhovna Rada költségvetési bizottságának elnöke az orosz sajtó szerint arról beszélt egy tárgyalás során, hogy az Egyesült Államoktól várt pénzügyi támogatás halogatása miatt Kijev saját büdzséből vásárolt fegyvereket, így elfogyott a katonák kifizetésére szánt pénz. Vagyis Zelenszkijék inkább költenek fegyverekre, mint a harcokban az életüket kockáztató vagy éppen életüket vesztő katonaság fizetésére.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!