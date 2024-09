Trump: A politika egy piszkos játék, de én szeretek nyerni - videó

Donald Trump az interjú elején rámutatott, hogy szerinte azok, akik őt fasisztának nevezik, valójában a legnagyobb kommunisták. A kérdésekre válaszolva hangsúlyozta, hogy nem szeret veszíteni, de

egy ország irányításánál nem csupán népszerű döntéseket kell meghozni, hanem olyanokat, amelyek az adott ország számára a legelőnyösebbek.

A republikánus elnökjelölt úgy véli, hogy a politikában és az elnöki kampányban is szükség van bátorságra – akárcsak az üzleti életben.

Donald Trump

Fotó: NurPhoto via AFP / Andrew Leyden/NurPhoto

Háború Ukrajnában

Amikor megkérdezték Trumpot, hogy képes lenne-e olyan egyezségre jutni, amelyet mind Vlagyimir Putyin orosz elnök, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elfogadna, így válaszolt:

Ha nyerek, meg tudok kötni egy alkut, és akkor garantált lesz az üzlet. Ez egy háború, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Szörnyű! Biden a legrosszabb elnök országunk történetében, és ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie, de megtörtént. És most már sokkal nehezebb lesz üzletet kötni, mint a kezdete előtt.

Trump szerint ez érvényes Izraelre és számos más konfliktusövezetre is, ahol háború dúl. Kifejtette, hogy a világ jelenleg egy nagyon veszélyes hely, ami nagymértékben annak tudható be, hogy Amerika vezetés nélkül maradt. Hangsúlyozta, hogy az ukrajnai helyzetet mielőbb rendezni kell, mert ennek a konfliktusnak akár beláthatatlan következményei is lehetnek, mint például egy harmadik világháború - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy Putyinnak el sem kellett volna kezdenie a háborút.

A háború pusztítása

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto

Kína

Az interjú során felmerült az a kérdés is, hogy az Egyesült Államok miként kerülheti el a háborút Kínával a 21. században. Trump erre így reagált:

Van egy nagyon szigorú tervem, hogyan állítsuk meg Ukrajnát és Oroszországot. És van egy ötletem Kínával kapcsolatban is, mivel igen nagy bajban vagyunk. De nem tudom megosztani még ezeket a terveket, mert félő, hogy akkor sikertelen lesz.

A legutóbbi amerikai elnökválasztás kapcsán Trump azt állította, hogy a demokraták csaltak. Joe Biden bevándorlási politikáját illetően pedig hozzátette:

Nálunk van a világtörténelem legrosszabb határa. A világ más országaiból is érkeznek emberek, börtönökből és elmegyógyintézetekből is, és rengeteg az utcai bűnöző. Jó úton vagyunk afelé, hogy elpusztítsuk az országunkat.

Trump úgy véli, hogy a bevándorlási válságot azzal lehetne megoldani, ha minél hamarabb eltávolítanák a bűnözőket az országból.