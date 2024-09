Újabb előkelő díjakkal ismerték el a Lidl termékeit

Az Érték és Minőség Nagydíjat közismerten azoknak a termékek, szolgáltatások és gazdasági szervezetek kapják, amelyek tevékenységükkel bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, a Lidlt pedig éppen ilyennek ismerték meg a vásárlók az elmúlt hosszú évek során. Ezt bizonyítja az is, hogy a vállalat mind a hat beadott pályázata elnyerte idén a rangos díjat. Az elismeréseket ezúttal is a Gazdaság Ünnepén adták át.



Az idén 20 éves Lidl Magyarország minőség iránti elkötelezettségét idén is elismerték az Érték és Minőség Nagydíj pályázaton, amelyen ezúttal öt termékkel és egy termékcsaláddal is elindult, és mindegyik elnyerte az említett kitüntetést. A jól megérdemelt díjak minden bizonnyal annak köszönhetők, hogy vásárlóik joggal számíthatnak rá hosszú évek óta: a minőség, a frissesség, az egészség és a kedvező árak mindig kéz a kézben járnak a Lidl üzleteiben.



Fotó: Lidl

A díjazott termékek között van a vásárlók egyik kedvencének számító, helyben sütött baconös kenyérlángos, a kolbászos pizza, a magas fehérjetartalmú Pilos krémtúródesszert, a Pilos laktózmentes szeletelt mozzarella, a magas minőségű Pikok pulykasonka-termékcsalád és a magas gyümölcstartalmú Solevita barack-narancslé is. „A Lidl célja, hogy magas minőségű és kiváló ár-érték arányú termékeket kínáljon a vásárlóknak. Kiemelten fontos számunkra az is, hogy minél nagyobb arányban legyenek elérhetőek a boltok polcain a minőségi magyar termékek, ezzel is hozzájárulva a magyar gazdaság sikereihez is. Ezek az elismerések azt mutatják, hogy jó úton haladunk, és büszkék vagyunk rá, hogy évről évre jól szerepelnek a termékeink ezeken a megmérettetéseken” – fogalmazott a díj kapcsán Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. Az innovatív és felelős vállalat évek óta kiemelt hangsúlyt fektet az egészséges és kiegyensúlyozott étrend támogatására – ez mára közismert. A Lidl ily módon beszállítóival együttműködve az aktuális táplálkozástudományi ismeretekhez igazodva segíti vásárlóit a tudatos, egészséges életmódba beilleszthető, valamint a speciális táplálkozási igényeknek megfelelő termékek kialakításával.



Miután a vállalat évek óta transzparensen törekszik arra, hogy a fogyasztói igényeknek megfelelő, sokféle minőségi, magyar árucikk kerüljön polcaikra, ezért joggal lehetnek kifejezetten büszkék saját márkás kínálatukra, melynek minőségét a vevők elégedettsége és visszatérése, a fogyasztók és a szakma képviselői által megszavazott díjak, valamint a termékek független teszteken elért eredményei is alátámasztani látszanak. A saját márkás tej és tejtermékek, a felvágottak és a friss húsok mellett a fagyasztott termékek, valamint a különféle nassolnivalók sikerének titka minden bizonnyal a termékek kiváló ár-érték arányában keresendő. Az üzletekben ugyanis nem csupán kiváló minőséget kap a vásárló – hiszen ezek vizsgálatakor a belső minőségellenőrzési folyamatokon túlmenően elismert, független szakértő vizsgálólaboratóriumokra is támaszkodnak – de a márkatermékekhez képest jellemzően kedvezőbb áron is juthat hozzá.



Az áruházlánc állandó kínálatában több mint 3800 sajátmárkás termék található meg, és Lidl rövid távú célja, hogy 2025-ig ezekben átlagosan 20%-kal csökkentse a hozzáadott só- és cukortartalmat. Szem előtt tartják ugyanis a megváltozott fogyasztói szokásokat és a vásárlók preferenciáit, folyamatosan bővítik tehát laktóz- és gluténmentes, bio és vegán termékkínálatukat is, hogy az ételintoleranciával és ételallergiával élők, valamint a speciális táplálkozást folytatók is változatosan állíthassák össze étrendjüket – ráadásul nagyon kedvező árakon.