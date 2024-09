Ukrajna csalódott az F–16-osokban?

Az ország már rendelkezik partnerek által nyújtott kötelezettségvállalásokkal az F–16-os és a Mirage vadászgépek tekintetében, és tárgyalások folynak a Gripen- és Eurofighter-beszerzésekről. Umerov azt is elárulta, hogy a közeljövőben várhatók az eredmények – számolt be az Unian.ua portál.

A vadászgépek szállításával kapcsolatosan már nyáron is születtek hírek arról, hogy Ukrajna és Svédország tárgyalásokat kezdett a Saab JAS–39 Gripen repülőgépek beszerzéséről.

Amennyiben sikerül megállapodni a svédekkel, Ukrajna még az év vége előtt megkaphatja az első Saab JAS–39-eseket – jósolta korábban Roman Szvitan katonai szakértő és tartalékos ukrán pilótainstruktor.

Kijev a Gripenek felé is kacsingat

(Fotó: JONAS EKSTROMER / TT NEWS AGENCY / AFP)

Szeptember 9-én Svédország bejelentette Ukrajnának szánt 17. segélycsomagját, amelynek értéke 4,6 milliárd svéd korona (kb. 443 millió dollár) – írta meg a Magyar Nemzet.

A csomag tartalmazna lőszereket gyalogsági harcjárművek számára, valamint olyan vételi lehetőségeket, amelyek elősegíthetik a Gripen vadászgépek jövőbeli átadását, habár a végleges döntés erről még nem született meg.

Ahogy arról az Origo is írt, miközben Kijev más típusú vadászgépeket szerezne be, addig Szergej Markov politikai szakértő, Vlagyimir Putyin korábbi tanácsadója arról beszélt, hogy folyamatos nyugati katonai segítségnyújtás arra kényszerítheti Oroszországot, hogy taktikai nukleáris fegyvereket vessen be.