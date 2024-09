Az oroszok egyre nyomulnak előre

A Meduza cikke szerint a Kurszk-régióban az orosz parancsnokság egy nagy csapatot tudott összeállítani a Szeim folyó déli partján, az ukrán határ közelében. Szeptember 11-én az orosz csapat támadásba lendült, áttörve a területvédelmi dandár védelmét (az ukrán fegyveres erők legharcképesebb egységei északon - Korenevo és a Szudzsa-Lgov autópálya közelében - harcolnak). Az Orosz Föderáció Fegyveres Erőinek (AF) egy másik oszlopa észak felől megkerülte Snagostot, és több kilométert előrenyomult Ljubimovkáig.

Ennek a falunak és a Szudzsa-Korenevo autópálya északi részének elérése válságot okozhat az Ukrán Fegyveres Erők teljes védelmében a Kurszk régió hídfőjének nyugati részén – a csapatoknak hiányozni fog az utánpótlás.

Ez a csapás azonban még nem fenyegeti a Szudzsában tevékenykedő csapatokat: az orosz fegyveres erők továbbra sem számíthatnak arra, hogy elvágják az ukránok fő kommunikációs vonalát - a Szumi-Szudzsa utat.

Fotó: Meduza

Minden fontos pontot elfoglaltak Vugledar környékén az oroszok

Az orosz csapatok szinte minden fontos pontot elfoglaltak Vugledar környékén, amely az ukrán fegyveres erők korábban bevehetetlennek hitt erődje volt. Elfoglalták Vodyanye falut és a Juzsnodonbasszkaja-1 bányát, amely északról nyújtott fedezéket Ugledarnak. A Meduza szerint a várostól nyugatra fekvő Prechistovkát is elfoglalták. A Marinka körzetből és Konsztantyinovka faluból érkező orosz csapatok is fokozatosan bevonulnak a hátsó területekre (elsősorban Kurakhovo városába), amelyeken keresztül Ugledart látják el. Valószínűleg a közeljövőben az orosz fegyveres erők több oldalról is megpróbálják megrohamozni Ugledart.

Az orosz csapatok nem rohamozták meg Selidovot, hanem délebbre vonultak

Az orosz parancsnokság a Pokrovszk elleni kockázatos támadás helyett úgy döntött, hogy a támadás irányát délre változtatja. Az orosz fegyveres erők elfoglalták Novogrodovka városát, és elérték az ukrán fegyveres erők fontos logisztikai központját - Selidovot. Ott - Mihajlovka község határában a közeledő ukrán tartalékok ellentámadásai állítottak meg. Az orosz csapatok nem rohamozták meg Selidovot, hanem délebbre vonultak. Első célpontjuk Ukrajnszk városa volt.