Vérre menő verekedésbe torkollott egy eljegyzési parti

Ohne Witz….habt ihr jemals in eurem gesamten Leben von einer deutschen Familie gehört, die sich eine Massenschlägerei auf einer Hochzeit liefert?



Das ist einfach so ein unziviliertes Verhalten. Und deshalb sieht es es in deren Ländern auch aus, wie es aussieht.



Immer Stress,… pic.twitter.com/o7lxcBaurs