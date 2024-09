Egy 12 éves fiú halálra verte a nagymamáját Hetényben

A Nyitrai Kerületi Ügyészség szóvivője Jaroslav Maček számolt be arról, hogy szeptember 12-én egy 12 éves fiú ököllel támadt nagymamájára. A fiú olyan súlyos sérüléseket okozott az asszonynak, hogy kórházba kellett vinni, ahol szeptember 21-én meghalt. Emiatt a fiút már nem súlyos testi sértéssel, hanem emberöléssel vádolják - írja a Paraméter.sk

A lap információi szerint a fiú azért támadt rá a nagymamájára, mert az egyetértett egy, az unokájára panaszkodó tanárral.

A fiú iskolája megerősítette, hogy a gyerek mindig is nagyon instabil volt mentálisan, és korábban két osztálytársát úgy megverte, hogy azokat is kórházba kellett vinni.

A fiú tanárai elmondták, hogy a nehézségei miatt külön szakpedagógusok is voltak hozzá kirendelve, de a fiú annyira nehéz esetnek bizonyult, hogy azok nem tudtak javítani a helyzetén. Emiatt pedig külön tantervet dolgoztak ki a fiúnak.

Úgy tűnik a gyerek a körülmények áldozata lett. Magyar Ferenc Nyitra polgármestere az eset kapcsán arról számolt be, hogy a fiú családja rendkívül szegény környezetben élt, ezért az önkormányzat rendszeresen elengedett számukra bizonyos díjakat és üzemanyagot is vettek nekik. Sőt a fiú pszichiátriai kezelésének útiköltségét is a helyi önkormányzat fizette.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Mindemellett a fiú helyzetét az is nehezített, hogy apja alkoholista és visszaeső bűnöző volt, aki rendszeresen megverte a gyerekét.

A férfi még 2000 októberében támadt rá ismerősére annak lakásában, ahol agyonverte barátját. Miután a hatóságok a helyszínen megtalálták a férfi iratit, ő az állította, részeg volt és semmire nem emlékszik. Majd azt is mondta, hogy a gyilkosságot megrendezték, hogy ő börtönbe kerüljön.

A férfi meg akarta úszni a börtönt, ezért Lengyelországba menekült, hol munkát szerzett, de végül a hatóságok elfogták és megkezdte a 11 és fél éves börtönbüntetését, majd 2010-ben feltételesen szabadlábra helyezték.

Szabadulása után 2013 júliusa és 2014 februárja között folyamatosan verte a feleségét és nagymamáját, valamint sógornőjét is. Ráadásul az akkor 6 éves fiát is rendszeresen bántalmazta.

Az is előfordult, hogy lekapcsolta a házukban az áramot, majd a családtagjai telefonját elvette és magukra hagyta őket.

A férfit végül mindezek miatt 11 év börtönbüntetésre ítélték, azonban most már nem helyezhetik feltételes szabadlábra.