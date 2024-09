Borzalom: a világhírű rapper összeesett a színpadon és meghalt

Az amerikai rapper, Fatman Scoop fellépése közben összeesett egy ingyenes koncerten péntek este. A New York-i születésű művész, akinek valódi neve Isaac Freeman III, a Green & Gold Party fellépője volt a Connecticut állambeli Hamdenben, amikor rosszul lett.

Az X-en közzétett videón látszik, hogy összeesik a DJ-emelvény mögött, miután felszólította a koncertlátogatókat, hogy „csapjanak némi zajt”.

Az 53 éves rappert – aki leginkább Missy Elliottal és Ciarával közös a Lose Control című 2005-ös slágerről, valamint a Mariah Carey-vel készített It's Like That című dalról ismert – egy helyi kórházba szállították, ahol megállapították a halál beálltát.

A Guardian cikke kitér arra, hogy Fatman Scoop gyorsan sikert aratott az Egyesült Királyságban és Írországban, amikor 2003-ban az Crooklyn Clan amerikai hip-hop duó Be Faithful című dalának újrafeldogozásával a slágerlisták élére került. Ausztráliában és Dániában a legjobb 10-be jutott.

‼️ Le rappeur Fatman Scoop meurt à 53 ans après s’être effondré sur scène pic.twitter.com/kHINA7OCKY — Magali Robin // média mag (@MagaliRobi51564) September 1, 2024

Fatman Scoop más prominens művészekkel is együttműködött, köztük Janet Jacksonnal és Whitney Houstonnal.

2004-ben hat brit zenészt mentorált a Chancers című brit tévésorozatban. A The Boondocks című animesorozatban is feltűnt, és saját fagylaltozót is nyitott.

Ügynöke, az MN2S így nyilatkozott: „Scoop a zenei világ kedvelt alakja volt, akinek munkáját számtalan rajongó szerette világszerte. Ikonikus hangja, magával ragadó energiája és nagyszerű személyisége kitörölhetetlen nyomot hagyott az iparágban.”

Freeman a "Fatman Scoop" művésznevet a gyermekkorában a nagybátyjától kapott becenév alapján vette fel, mert szerette a fagylaltot. Freemannek két gyermeke volt, és kétszer nősült meg.

A zenész halála 13 hónappal azután történt, hogy Big Pokey houstoni rapper meghalt, amikor összeesett egy bár színpadán a texasi Beaumontban. A rapsztár, akit leginkább a Screwed Up Click csapat tagjaként ismertek, 48 éves volt.