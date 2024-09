Itt van Zelenszkij újabb színjátéka, ezúttal az Egyesült Államokban

Kamala Harris amerikai alelnök, a Demokrata Párt elnökjelöltje elé tárná győzelmi tervét Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, aki a jövő héten az ENSZ közgyűlése kapcsán látogat az Egyesült Államokba. Míg a napokban John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő csak utalt a lehetséges találkozóra, mondván „ha alkalom adódik rá”, biztosan beszél majd egymással a két politikus, a Bloomberg amerikai hírportál most már tényként számol be a találkozó tervéről.

A lap szerint Zelenszkij „győzelmi tervet” mutatna be Harrisnek, és Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát, gazdasági és biztonsági megállapodásokat, valamint a további fegyverszállításokat fogja sürgetni az alelnöknél.

Azonban ahogy közeleg a novemberi amerikai elnökválasztás, Zelenszkij igyekszik Donald Trump volt amerikai elnökhöz, a Republikánus Párt elnökjelöltjéhez is közelebb kerülni. Júliusban telefonon egyeztettek, most pedig akár személyes találkozóra is sor kerülhet közöttük – írja a Reuters hírügynökség. Tudósításuk szerint Trump „valószínűleg igen” választ adott arra a kérdésre, hogy találkozik-e az ukrán elnökkel annak amerikai látogatása alatt.