A lapnak megszólaló egyik tisztségviselő szerint semmi újat nem tartalmazott Zelenszkij győzelmi terve, ugyanis abban semmi konkrét stratégia nincs megfogalmazva, inkább csak fegyverekért való könyörgés, illetve a hosszú-távú fegyverek orosz területek elleni bevetéséről szóló tiltás iránti kérelem. Ugyan a terv kitér politikai és gazdasági reformokra is, de ezeket egyáltalán nem helyezi előtérbe.

A Biden-kormány tagjai abban reménykedtek, hogy Zelenszkij majd olyan konkrét terveket mutat be, amik stratégiailag kivitelezhetőek, sikereket hoznak majd, és amit az amerikai elnök is támogathat hátralevő négy hónapjában. Ez is jól mutatja, hogy valójában sem az ukránok, sem pedig az amerikaiak nem akarnak békét, hiszen Washingtonban most konkrét eszkalációs tervet akartak hallani.

A The Times korábban arról írt, hogy Zelenszkij győzelmi tervének egyik sarkalatos pontja a nyugati országok által nyújtott biztonsági garanciák voltak, amelyek a NATO-csatlakozásig szólnának. Emellett a már korábban említett újabb fegyvereket, illetve még több pénzt követelt az ukrán elnök. Zelenszkij konkrétan azt akarta kierőszakolni, hogy Ukrajnát hivatalosan is hívják meg a NATO-ba, ezzel kirobbantva a harmadik világháborút.

Tisztán látszik, hogy az ukrán elnök minden erejével azon munkálkodik, hogy így vagy úgy háborúba rángassa Európát. Egyik kérése sem a béke előteremtését hivatott szolgálni: fegyvereket követel, orosz területeket akar rakétázni nyugati fegyverekkel és elvárja, hogy a NATO háborúba vonuljon Ukrajna felvétele miatt.

Korábban az oroszok arról beszéltek a legfelsőbb szinteken, hogy egy újabb világháború az már egyet jelentene az atomháborúval. Putyin elnök tegnap nyomatékosította is ezeket a hangokat. Az orosz Biztonsági Tanács előtt szorgalmazta a jelenlegi nukleáris doktrína módosítását, ami lehetővé tenné, hogy akár dróntámadás esetén is atomfegyverekkel válaszoljon Moszkva.

Zelenszkij látogatása nem csak a teljes csődöt mondott győzelmi terv miatt lett közröhej tárgya. Az ukrán elnök ugyanis egy kulcsfontosságú csatatérállamban található lőszergyárba is ellátogatott az amerikai választások előtt alig néhány hónappal. Mindezt az amerikai republikánusok az amerikai elnökválasztási küzdelembe való beavatkozásként értékelték.