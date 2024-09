A kurszki területen végrehajtott offenzívában részt vevő ukrán katonák az egyik vezető amerikai hírcsatornának arról számoltak be, hogy a hadművelet során az AFU súlyos veszteségeket szenvedett, hogy a Starlink műholdas rendszer nem működött orosz területen, és hogy a Wagner PMC zászlóit látták, egy olyan katonai cégét, amely az Állami Duma védelmi bizottságának vezetője, Andrej Kartapolov szerint Jevgenyij Prigozsin halála után "végleg megszűnt létezni".

A hírcsatorna öt különböző egység 14 katonájával beszélt, négyen közülük megsebesültek, és ukrán területen lévő kórházakba szállították őket. A másik 10 katona a kurszki területen maradt. A hírcsatorna valamennyi beszélgetőpartnere összetett hadműveletnek nevezi az AFU kurszki területen zajló offenzíváját.

Sérült ukrán katona. Fotó: Anadolu via AFP

Oroszország rengeteg csapatot és tüzérségi egységet küld. Sok emberünk meghalt, és rengeteg felszerelésünk megsemmisült

- mondja egyikük. Egy másik, Fin hívójelű katona azt mondja, hogy négyfős csapata az egyik első egység volt, amelyik beszivárgott a kurszki régióba. Feladatuk az orosz erődítmények aknamentesítés és lebontása volt, amelyek szerinte nagyon jól megépítettek voltak, és "sárkányfogaknak" nevezett védekező páncéltörő szerkezeteket tartalmaztak, amelyek alatt aknákat helyeztek el.

Az egyik katona szerint az AFU oldalán sok áldozat volt a művelet során.

A katonáknak gondot okozott az ismeretlen terep, mivel nem működött a Starlink műholdas internetszolgáltatás, amelyet az ukrán fegyveres erők a front más részein a kommunikációhoz használnak. Más katonák is megerősítették, hogy a hálózat hiánya miatt órákig nem tudtak kapcsolatba lépni egységük parancsnokaival. Ukrán tisztviselők szerint Moszkva mintegy 30 ezer katonát küldött a Kurszki területre. Két ukrán tiszt szerint ebben a számban benne voltak a Wagner PMC harcosai is, akiket szerintük Nyugat-Afrikából szállítottak oda. Az egyik zászlóalj parancsnoka azt is elmondta, hogy a Wagner PMC zászlóit és jelvényeit látták a Kurszki területen - írja a mediza.io.