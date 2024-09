Zelenszkij kilőné a Kremlt?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem lehetett csapást mérni a Kremlre. Az államfő ezt az 50. Ambrosetti Nemzetközi Fórum ülésén való részvétele során mondta – írta meg a Unian.ua-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Az ukrán elnök szerint amikor Olaszország más nemzetek attól félnek, hogy eltalálják a Kremlt, ő azonban sajnálja, hogy mindezt nem tudják megtenni.

Zelenszkij kiemelte, hogy Ukrajna saját drónokat és rakétákat fejlesztett ki, és „fokozatosan elvisszük ezt a háborút Oroszországba, hogy Putyin végül megérezze a nyomást.

Kijelentette azonban, hogy Ukrajna nem céloz civil objektumokra, emellett úgy véli, hogy az ukránok mindenkinél jobban akarják hogy véget érjen a háború.

Zelenszkij szerint ugyanakkor,

nem elég biztosítani az egész területünket és visszaverni minden orosz támadást.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij Fotó: Sergei CHUZAVKOV / AFP

Az ukrán elnök helyzete nem túl rózsás, a Magyar Nemzetnek adott interjújában Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő elmondta, hogy akár bele is bukhat a kormányválságba Zelenszkij.

Ahogy arról az Origo is írt, a napokban lemondott az ukrán külügyminiszter, Dmitro Kuleba, de előtte már több ukrán miniszter is benyújtotta lemondását a parlamentnek: Denisz Maljuszka igazságügyi, Olekszandr Kamisin, a stratégiai iparágakért felelős, valamint Ruszlan Sztrilec, a környezetvédelmi tárca vezetője. Az ukrán Verhovna Rada lemondta a jövő heti üléseit, Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes és reintegrációs miniszter lemondását nem fogadták el, de a hírek szerint a hamarosan az ukrán parlament szavazni fog Olha Sztefanyisina európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint Vitalij Koval, az Állami Vagyonalap vezetőjének távozásáról is.

Egyes vélemények szerint a katonai vereségbe önmagát belehajszoló és korrupt ukrán kormány összeomlása maga alá temetheti Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, aminek vannak politikai jelei is.

Zelenszkij korábban ugyan közölte, hogy változtatásokat tervez a kabinetben, de az átalakítás mértéke meglepte a szakértőket. Somkuti szerint az, hogy esetleg ezek a változások Zelenszkij menesztéséhez vezetnek, ez egy létező lehetőség.