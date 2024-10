Tovább emelkedett a boszniai áradások áldozatainak száma

Soha nem látott özönvíz csapott le Japánra is, hatan meghaltak. Az áradások mellett a földcsuszamlások is gondot okoznak.

A hónap közepén Romániára zúdult hirtelen rengeteg csapadék, ami áradásokat okozott. Öt ember meghalt, több százat evakuálni kellett. Táborokat hoztak létre azoknak, akiknek el kellett hagyniuk az otthonaikat.

Súlyos áradások sújtották Mallorcát is szeptemberben: meghalt két brit túrázó is. Több ezer ember halt meg az észak-koreai áradásokban is szeptember elején, ezért 30 tisztviselőt végeztetett ki Kim Dzsongun.