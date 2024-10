Katalin hercegné gyógyulása után újabb jó hírt jelentett be a palota, jön az új trónörökös

Ahogy az Origo is több ízben beszámolt róla nagyon nehéz éven van túl az angol királyi család. 2024-ben Károly királyt rákkal diagnosztizálták, pár héttel később pedig bejelentették, hogy Katalin hercegné is rákos. Katalin hercegnét azóta gyógyultnak minősítették, most pedig bejelentették a jó hírt, hogy

sokak kedvence, Beatrix hercegnő, András herceg és Sára hercegné lánya babát vár.

Arról is írtunk korábban, hogy Sára yorki hercegnénél tavaly mellrákot diagnosztizáltak és meg is műtötték, idén januárban pedig egy rosszindulatú elváltozást találtak a bőrén. Lánya, Beatrix hercegnő azt mondta egy rendezvényen, hogy édesanyja nagyon inspiráló számára.