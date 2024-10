Egy anyát és a kisbabáját lökte a mélybe egy idős férfi

Egy 81 éves férfit vett őrizetbe a rendőrség a romániai Galac belvárosában, miután a tömbházban, ahol lakott, lelökött egy fiatal anyát a lépcsőn, a kisbabájával együtt - írja a Metropol.

A nyugdíjas férfi a lakóközösség elnöke volt és összeveszett a 27 éves szomszédjával, aki éppen a nyolchónapos kisbabáját próbálta meg felvinni a lépcsőn a babakocsijában. A vita odáig fajult, hogy a férfi meglökte a nőt, aki a babakocsival együtt leesett a lépcsőn. Az esés következtében a csecsemő megsérült, úgy tudni, hogy fejsérülést szenvedett és kórházi ápolásra volt szüksége. A rendőrök másnap őrizetbe vették az idős férfit, de pénteken a korára való tekintettel hatósági felügyelet mellett szabadon engedték. Az eset után kiderült, hogy a férfi a lökése után meg sem kérdezte az anyát, hogy ő és a baba jól vannak-e - derült ki a Maszol cikkéből.

Én megcsúsztam, így történt. Ő meglepetten látta és bement a lakásba. Semmit sem kérdezett a gyermekről, hogy jól van-e, hogy szükségem van-e segítségre. Abszolút semmit

- mondta az anya.

