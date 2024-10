Az áradások áldozatai miatt háromnapos gyászt hirdettek Spanyolországban

A spanyol kormány tájékoztatása szerint szerda délutánra 72-re emelkedett a halálos áldozatok száma az özönvízszerű esőzések miatti áradások következtében. A legtöbb áldozatot, hetven főt, Valencia tartomány településeiről jelentették, és még mindig keresnek eltűnt embereket.

A kormány csütörtöktől háromnapos gyászt rendelt el, és a következő ülésen katasztrófa sújtotta területté nyilvánítja az érintett régiókat.

Az áradás után, Valencia közelében. Fotó: Jose Jordan / AFP

Az áradások következtében számos település megközelíthetetlenné vált, vasútvonalakat zártak le, és autókat sodort el az ár. A tartomány külön segélyvonalat nyitott a hozzátartozóknak, valamint a lakókat arra kérte, hogy ne induljanak útnak a közutak lezárása és a gyakori áram- és távközlési problémák miatt.

A Valencia régióban egy nap alatt 445 milliméternyi csapadék hullott, ami példátlan 1966 óta.

Kasztília-La Mancha és Andalúzia egyes részein is éreztette hatását az időjárás, és két halálos áldozatot követelt Kasztíliában. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök óvatosságra intette a helyieket, és bejelentette, hogy a kormány válságstábot hozott létre a katasztrófa által érintett területek megsegítésére. Sánchez kiemelte, hogy elsődleges feladatuk most az érintett települések támogatása, akár állami, akár szükség esetén uniós forrásokból - írja a vg.hu. A spanyol parlament alsóháza egyperces néma főhajtással emlékezett az áldozatokra, míg a spanyol királyi család részvétét nyilvánította az X-en.

Ahogyan arról az Origo beszámolt, súlyos katasztrófahelyzetet okozott a Fülöp-szigeteken a Trami trópusi vihar, a természeti csapásban már 26 ember halt meg. Áradások sújtják Dél-Szudánt is, több mint egymillió embert érint a katasztrófa. Nemrég arról is írtunk, hogy a közép-afrikai Csád valamennyi tartományában is intenzív áradásokkal küzdenek a heves esőzések miatt. A régió jelenleg legstabilabb állama óriási kihívással néz szembe. A Csád számára nyújtott nemzetközi segítségnyújtás egyik legfontosabb eleme az a humanitárius támogatás, amit Magyarország már korábban elindított, és amelyet az idén szeptemberi közlés alapján folytat a Hungary Helps programon keresztül.