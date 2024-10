Üzbég atomtervek magyar szemmel

Taskentben a Világgazdasági és Diplomáciai Egyetemen rendezett múlt heti tanácskozáson elhangzottak magyar szemmel is érdekesek voltak, hiszen az „Az atomenergia fejlesztésének üzbegisztáni kihívásai és kilátásai” címet viselő konferencia egyik előadójaként betekintést nyerhettem az üzbég kormány döntésének hátterébe.

Fotó: Hárfás Zsolt

Fotó: Hárfás Zsolt

Üzbég energetikai kihívások és válaszok

Üzbegisztán – az uránkitermelést tekintve – az ötödik helyen áll a világban. 2022-ben 3500 tonna uránt termelt ki. Ez különösen érdekes adat annak fényében, hogy a jelenleg legtöbb atomerőművet üzemeltető Egyesült Államok az uránkészleteknek csupán 1 százalékával rendelkezik, így éves uránszükségletének 95 százalékát külföldről hozza be. E mennyiség 42 százalékát Oroszországban, Kazahsztánban és Üzbegisztánban hozták felszínre.

Üzbegisztán uránkincséből kiindulva kézenfekvő volt tehát a választás, de volt még három olyan szempont, ami miatt párhuzamba állítható Magyarországgal Üzbegisztán.

A közel 37 milliós lakosú, Magyarországnál ötször nagyobb területű, dinamikusan fejlődő közép-ázsiai ország a rohamosan növekvő energiaigény kielégítése érdekében döntött az atomenergia használata mellett.

Annál is inkább, mert más forrás hiányában a tavalyi 79 TWh villamosenergia-felhasználás döntő részét földgáz (83 százalék) és szén égetésével (9 százalék)állította elő. Az előrejelzések szerint 2026-ra az áramigény 107 TWh-ra növekedhet, 2030-ra pedig megduplázódik a mai fogyasztás.

A másik párhuzam a projekt finanszírozásában keresendő. Üzbegisztán is olyan megoldást választott, aminek köszönhetően teljes egészében állami tulajdonú lesz az atomerőmű és akárcsak a Paks II. projekt, nemzetközi együttműködéssel valósul meg.

Taskent

Fotó: Hárfás Zsolt

Sodyk Safoev, korábbi külügyminiszter, az üzbég parlamenti felsőház első alelnöke, az egyetem rektora is az ország dinamikusan növekvő gazdaságával és a villamos energia iránti kereslet rohamos növekedésével indokolta az atomenergia használatát a konferencián. Umid Mamadaminov üzbég energiaügyi miniszter-helyettes ugyancsak a villamosenergia-termelés diverzifikálásának szándékáról beszélt, miután a 80 százalékban földgázból származó termelés a gázkészletek kimerülése és a rohamosan növekvő igények miatt nem fenntartható. Alternatív forrásként erre az atomenergia a legjobb megoldás. Annál is inkább, mert a klímavédelmi célok eléréséhez is nélkülözhetetlen az atomenergia használata.