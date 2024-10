"Turisták, takarodjatok"! Élhetetlen lett Barcelona a tömegturizmus miatt

„Barcelona egyik építészeti gyöngyszemében, a „Gótikus negyed”-ben járunk. A szűk utcákat ellepték a turistáknak szánt csecsebecséket, emlékeket kínáló standok, lépni is alig lehet. Turisták tízezrei mindenütt, baseball sapkában vagy kendőben róják az utcákat, kezükben telefonnal…ez a látvány keseríti minden nap az itt élő emberek életét, akik arról panaszkodnak, hogy nem ismernek rá a városukra. „Barcelona egy vidámparkká vált” - panaszolja a Barcelona belvárosában élő nyugdíjas mérnök Ander.

Sajnálja, hogy ennyi turista érkezik a városba, szerinte ez súlyos hatással van a helyiek életére.

"A hagyományos üzletek egymás után tűnnek el, hogy helyükön szuvenírboltok vagy a Starbuckshoz hasonló kávézók nyíljanak” - mutat rá. Ez a más európai városokban is megfigyelhető szabványosítás jelensége, amely - Párizsban, Prágában, Amszterdamban, Dubrovnikban... is ugyanolyanná tette a belvárosokat. A helyiek számára ami most zajlik, egy valóságos invázió, annak minden mellékhatásával együtt. "Esténként a részeg turisták az utcára vizelnek és a földön alszanak” - panaszkodik Ander. "Szemeteszsákok hevernek a járdán. Az idősek nem bírják tovább. A végén még el is költöznek.”

„Úgy tűnik, már régen elmúltak azok az idők, amikor Gaudi városa még azért harcolt, hogy mi9néál több turista érkezzen. „Az 1980-as években az egyik kulcskérdés az volt, hogy augusztusban újra vonzóvá tegyük a belvárost , mert az összes üzlet zárva volt, és a város kihalt volt” - emlékszik vissza Guim Calsamiglia, a barcelonai építészeti főiskola dékánja. A katalán város imázsának helyreállítására tett erőfeszítései felülmúltak minden várakozást. A turizmus mára a város GDP-jének 14%-át teszi ki, és 2023-ban közel 15,6 millió turistát fogadott, amivel a világ tíz legnépszerűbb úti célja közé került. De a barcelonaiak számára ez már túl sok- hónapról hónapra nő az elégedetlenség.”



Fotó: Shutterstock/Pandora Pictures

„Elkeseredésük jeleként július 6-án több ezer lakos tüntetett, turisták ellenes táblákat tartva a magasba, és vízipisztollyal permetezték a turistákat. A képek bejárták a világot. A „turisták, menjetek haza feliratok pedig már jóval ez előtt megjelentek. Idén nyár óta rendszeressé váltak a közösségi platformokon azok a fotók, ahol turisták pózolnak az ilyen akár agresszívnek is tekinthető feliratok mellett. Több mint 400 ezer lájkot kapott augusztusban a „Köszönöm Barcelonának a nagyon meleg fogadtatást” poszt, amit egy panaszkodó turista tett ki Instagram-fiókján. A város vezetése ezt rossz reklámnak tartotta, és azóta amint megjelenik egy ilyen vagy ehhez hasonló felirat, a városi tanács azonnal eltávolítja a graffitiket” -mondta Annie, aki a város egyik festői negyedének, a „Gracia”-nak a lakója. „De ezek a feliratok végül mindig visszatérnek”-teszi hozzá.