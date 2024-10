Kifutott a hónapokig Belfastban vesztegelt horror óceánjáró

A hónapokra Belfastban rekedt világjáró hajót "SS káosz"-nak nevezték el a dühös utasok, miután nem működtek többek között a vécék sem rendesen. A Villa Vie Odyssey utasai négy hónapos kaotikus késést követően indultak útnak, néhányan azonban fontolgatják, hogy elhagyják a hajót, mivel a folyosókon szennyvíz szagot érezni - írja a Mirror.

Egy utas elmondta, hogy nem lehetett lehúzni a WC-t, egy harmadik világbeli országban érezte magát. Joe Rhodes arról beszélt, hogy az első éjszaka, miután elindultak Írországból, nem volt víz. Semmi nem úgy alakult, ahogy tervezték.

Minden egyes dolog, az ételektől a berendezésig, a TV-csatornákon át az uszodákig a meghirdetettnél kevesebbnek bizonyultak.

„Nem volt katasztrófa, holttestek a kabinokban vagy ilyesmi, legalábbis az én fedélzetemen nem, de az egész út kiábrándító" - magyarázta.

A hajó májusban indult volna Belfastból egy hároméves, világ körüli körútra, de számos probléma merült fel.

Ennek ellenére október elején végre elindultak Észak-Írországból, de némig adminisztratív munka miatt meg kellett állniuk egy időre. A Villa Vie Residences Odyssey tengerjáró luxus világ körüli utazást ígért az utasoknak,

három és fél év alatt 147 ország 425 kikötőjében állnak meg.

