Meglepő dolgot tett egy betörő: kiteregetett és ételt főzött az áldozatnak

A 36 éves Damian Wojnilowiczot 22 hónap börtönbüntetésre ítélték csütörtökön a cardiffi koronabíróságon a július 16-án Monmouthshire-ben elkövetett szokatlan betörésért. A nő elmondta, a munkából hazatérve azt vette észre, hogy a kertből tárgyakat vittek el, és a szelektív kukát kiürítették. A betörő egy üzenetet hagyott neki, amelyben ez állt:

Ne aggódj, légy boldog és egyél.

A bíróság azt is meghallgatta, hogy a madáretetőket újratöltötték, és a növények cserepeit is áthelyezték. A házban egy pár cipőt kivettek a dobozából, amelyet a szelektív szemetesbe tettek. Alice Sykes ügyész azt is elmondta, hogy

a nő hűtőszekrényében lévő élelmiszerekből ételt is főzött a betörő.

A konyhai eszközöket a szemetesbe tették, és a bevásárlószatyorból kipakoltak. A fogkefék fejét kicserélték, a padlót pedig felmosták.

Az áldozat azt is elmondta, hogy egy üveg vörösbort felbontott a betörő és a nappali asztalán egy tál édességet hagyott.

Az áldozat elmondta, hogy később beszélt a szomszédjával, aki elmondta, hogy látott valakit, aki kiteregette a szennyest. A nő nyilatkozatában azt mondta:

Két héttel a bűncselekmény után olyan felfokozott szorongásban éltem, amilyet még soha nem tapasztaltam. Azon tűnődtem, hogy vajon zaklatássá fog-e fajulni a dolog, miután látta, hogy egyedül élek. Túlságosan féltem, így egy barátomnál aludtam hetekig.

Második betörés

A második betörés egy másik házban történt július 29-én, amikor a férfi lakástulajdonos telefonjára érkezett egy CCTV-riasztás, amelyen Wojnilowicz látható, amint a feljáróján sétál. A vádlott ezután a nyári lakban lévő zuhanyzót használta, hogy megmosakodjon és megtisztítsa a ruháit. Ételt és italt is fogyasztott, és a jakuzzit is használta. A sértett megkérte a vejét, hogy nézze meg a házat. A vádlott ittasnak tűnt, és egy poharat tartott a kezében. Megkérték, hogy távozzon, amit meg is tett, de később letartóztatták.

Tabitha Walker, Wojnilowicz védője elmondta, hogy védence hajléktalan volt a bűncselekmények idején, és számos nehézségen ment keresztül.

Elmondta, hogy bocsánatot kért az áldozatoktól a kárért, amit okozott nekik. Wojnilowicz bűnösnek vallotta magát két rendbeli betöréses lopásban. A bíróság meghallgatta, hogy korábban négyszer ítélték el más bűncselekményekért, köztük testi sértésért - számolt be róla a BBC.

Korábban már beszámoltunk egy hasonló esetről: egy amerikai nő betört egy házba, majd vacsorát főzött magának. A furcsa betörő átnézte a férfi leveleit, abból kreált egy sztorit.

Ha nem is mostanában, de volt hasonló eset, szintén az Egyesült Államokból, ott a betörő elmosogatott, és a kutyával is játszott, míg el nem fogták, míg egy másik esetben kádfürdőt vett a betörő.