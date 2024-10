Szentpétervárat akarják lebombázni, itt az őrült terv

De a nyugat nem tétlenkedik. A lengyel volt vezérkari főnök, Rajmund Andrzejczak például nyíltan beszélt a visszavágásról: minden 300 kilométeres körzetben lévő stratégiai célpontot eltalálnának, beleértve Szentpétervárt is. Lengyelország 800 darab, 900 kilométeres hatótávolságú rakétát vásárolt, hogy ezt megvalósíthassa. Litvánia pedig HIMARS rendszereket és más nehézfegyvereket szerez be, hogy önállóan is képes legyen a visszavágásra, függetlenül a NATO döntéseitől. A kiberhadviselés terén is komoly felkészülés folyik: Oroszország infrastrukturális hálózatait is célba vehetik.