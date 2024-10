Túl nagy volt a bőröndje, hatalmas büntetést kapott egy férfi

A 28 éves Austin Price évek óta utazik repülőgéppel és talált egy olyan repülőjegy ajánlatot a Ryanair-nél, amit nem lehetett visszautasítani. Október 4-én Bristolból repült Krakkóba, amikor megállították sorban állás közben és arra kérték, tegye a bőröndjét a mérőállványra. A férfi azt mondja, hogy a csomagja elfért a résben, de a kerekei kissé kilógtak.

De az egyik repülőtéri dolgozó azt mondta neki, hogy túl nagy a csomagja és plusz költséget, 33 ezer forintot kell fizetnie, hogy folytathassa az utazását.

Price azt gondolta, hogy csak 12 ezer forint környékén lesz az összeg, ahogy a cég weboldalán is látta, de elképedett, amikor 33 ezer forintot vontak le tőle, így dühvel telve törődött bele, hogy a nyaralásra szánt költőpénzéből ilyen sokat kellett fizetnie. A férfi a közösségi médiában kikelt magából, hogy igazságtalanul fizettettek ki vele több pénzt. A fotón is látszik, hogy bár magasságában és szélességében befért a mérőeszközbe, de ezeket három dimenzióban kell nézni, és látható, hogy kidudorodik az eleje. 55 x 40 x 20 cm méretű csomagot lehetett volna felvinni, de az övé ennél nagyobb volt.

Price értetlenül áll a jelenség előtt, mert az elmúlt években több repülőgép társaságnál, köztük a Ryanair-nél is ezt a bőröndöt használta és akkor senki sem tette szóvá, hogy esetleg nem megfelelő méretű.

Így úgy döntött ír egy panaszlevelet a Ryanair-nek és visszatérítést kér.

A cég válasza az volt, hogy a csomagja meghaladta a 10kg-os csomagok méretére vonatkozó szabályozást, annál nagyobb volt, így jogosan kértek el tőle az összeget.



Fotó: Northfoto

