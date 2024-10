Sokan börtönbe kerültek egy halálos épületösszeomlás miatt Kínában

Ahogy az Origo is beszámolt róla, 2022-ben összeomlott egy hatemeletes ház a Kínában. A baleset Csangsában, a kínai Hunan tartomány fővárosában történt 2022. április végén, a házomlásnak az 54 halálos áldozaton túl kilenc sérültje is volt. A Csangsai Orvosi Egyetem közelében található épület alsóbb szintjein étterem és mozi is működött. Arról is írtunk, hogy több embert őrizetbe vettek a házomlás miatt.

People trapped after building collapses in Chinese city of Changsha https://t.co/bahYXmvdgr pic.twitter.com/3dcQCPbPvt — CNA (@ChannelNewsAsia) April 29, 2022

A vádlottak, akik között van az illegálisan épített és kibővített épület tulajdonosa is, valamint több tisztviselő is, két év és kilenc hónaptól egészen 12 évig terjedő börtönbüntetést kaptak a helyi bíróságok által első fokon hozott ítéletek szerint.

Vu Cse-jungot, az épület tulajdonosát 11 évi börtönre ítélték gondatlanság vádjával. Az ítélet szerint nem szakképzett építőmunkásokat foglalkoztatott az épület illegális megépítésére és bővítésére, amelyet aztán szálláshelyként és vendéglátóhelyként adott bérbe. Emellett az épület várható összeomlásának egyértelmű jeleit is figyelmen kívül hagyta, és nem ürítette ki időben az épületet, ami súlyos áldozatokkal járt.

Csou Cseng-mao, a kerület korábbi helyettes vezetője 12 évi börtönbüntetést kapott kötelességmulasztás és kenőpénz elfogadása miatt.

Az elítéltek között van még több a városüzemeltetési és piacszabályozási osztályok korábbi ellenőrei közül, valamint a Hunan Xiangda Engineering Testing cég részvényesei és ellenőrei közül, akik hamis dokumentumokat állítottak ki az építési projekthez. A céget 1 millió jüan (körülbelül 50 millió forint) pénzbírsággal sújtották.

Idén augusztusban arról is írtunk, hogy hat ember meghalt, további 10 megsérült, miután egy villámcsapás következtében összeomlott egy park pavilonja a kelet-kínai Csiangszu tartományban. 2021-ben egy többemeletes szálloda dőlt le Kínában és a baleset helyszínére több mint ötszáz fős mentő csapatot küldtek, akik kutyákkal és életjeldetektorokkal próbálták felkutatni a romok alatt rekedt embereket.

Olyan esetről is beszámoltunk, amikor egy ház a felújítási munkálatok közben omlott össze Kínában. A balesetben 17 munkás meghalt, 23 másik ember pedig megsérült.