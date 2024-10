Nemzetközi mentőcsapatok segítenek a boszniai áradások károsultjainak

A nyugat-balkáni országot pénteken érték el a heves zivatarok, amelyek a déli részeken több települést is elárasztottak.

A földcsuszamlások utakat, hidakat és épületeket sodortak el, és legalább tizennyolc ember vesztette életét.

A legnagyobb kár a dél-boszniai Jablanicát érte, ahol a lezúduló csapadék a közeli kő- és kavicsbányában felhalmozott törmeléket mosta rá a településre.

A környező országok, Montenegró, Szerbia, Horvátország és Észak-Macedónia azonnal segélycsapatokat küldött a katasztrófa sújtotta területre, de a hivatalos tájékoztatás szerint érkeztek mentőcsapatok Lengyelországból, Csehországból és Törökországból is.

Bosznia-Hercegovinában vasárnap helyhatósági választásokat tartanak, az ország választási bizottsága azonban az áradás sújtotta területeken elhalasztotta a voksolást.

Heavy floods caused by severe rainstorm hit large parts of Bosnia https://t.co/pxxbhqlLuE pic.twitter.com/I2NhjA5J8S — The Independent (@Independent) October 4, 2024

Amint azt az Origo is megírta, legalább 16 ember meghalt pénteken Bosznia-Hercegovinában az áradásokban. A fővárostól, Szarajevótól mintegy 70 km-re délnyugatra fekvő Jablanica településről jelentették a legtöbb halálesetet. Ez a település az áradások miatt napokra el volt vágva a külvilágtól, mivel az ítéletidőben az utak és a vasúti összeköttetések is megsemmisültek.

Sokan eltűntek, miután a felhőszakadások és földcsuszamlások házakat, utakat és hidakat pusztítottak el az ország középső részén.

A boszniai polgári védelem szerint 20-40 embert tartanak még nyilván eltűntként, akik vagy a romok alatt rekedtek, vagy az árvíz sodorta el őket.

Bosznia nemzetek közötti elnöksége - egy bosnyák, szerb és horvát hármas - közölte, hogy katonai segítséget kért Jablanica területére, és mérnököket, mentőegységeket és egy helikoptert vetettek be az emberek kimenekítésére

- számolt be róla a Reuters. Az Origo is beszámolt arról, hogy a bosznia-hercegovinai fegyveres erők katonáin kívül a keresési és mentési akcióba bekapcsolódtak az országban kiképzésen lévő brit különleges erők is. A boszniai áradások a példátlan nyári szárazság után következtek be, amely számos folyó és tó kiszáradását okozta. A rendkívüli időjárás a Balkánon, valamint Európa nagy részén érintette a mezőgazdaságot és a városi területek vízellátását is.