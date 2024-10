Új koronavírus variáns jelent meg Angliában

Ez a variáns az Omikronból származik, ám még fertőzőbb, és gyorsan elérte a 21%-os arányt a brit Covid-fertőzések között. Az őszi Covid-oltási kampány ebben a hónapban indult, és az egészségügyi

hatóságok arra buzdítják a 65 év felettieket és más veszélyeztetett csoportokat, hogy vegyék fel az oltást a védelem érdekében.

Az NHS arra figyelmeztet, hogy a tél folyamán több vírus is egyszerre fenyegetheti az országot, mivel az influenza és az RSV (légúti óriássejtes vírus) is várhatóan erősen terjed majd. Ez a figyelmeztetés azután hangzott el, hogy Ausztráliában több ezer embert kellett kórházba szállítani a téli hónapokban ezen vírusok keveredése miatt, ami gyakran előre jelzi, hogy mi várható Nagy-Britanniában is.

Mike Honey, ausztrál adatelemző szerint az XEC felel majd az új brit Covid-esetek több mint feléért.

A Twitteren ezt írta:

Az Egyesült Királyságban az XEC napi 4,9%-os növekedési előnyt mutat a DeFLuQE variánsokhoz képest, ami azt jelzi, hogy október közepére dominánssá válik.

Az XEC nevű új törzs egyre inkább terjed, és várhatóan már ezen a héten dominánssá válik Nagy-Britanniában.

Fotó: Science Photo Library via AFP

A Gisaid Covid-adatbázis szerint az XEC augusztusban még csak a brit Covid-fertőzések körülbelül 5%-át tette ki. (A Gisaid egy nemzetközi laboratóriumi együttműködés, amely a genetikai szekvenálás alapján osztja meg a vírusokról szóló adatokat).Úgy vélik, hogy az XEC két korábban azonosított Omikron alváltozat, a KS.1.1 és a KP.3.3 kombinációja. Ezt „rekombináns variánsnak” nevezik, amely akkor jön létre, amikor két különböző variáns egyszerre fertőzi meg a gazdatestet, és lehetőség nyílik a genetikai információk cseréjére.

Ez a veszélyes kettős fertőzés vezet új variáns létrejöttéhez, amely mindkét „szülői” vonal tulajdonságait hordozza.

A KS.1.1 a közismert „FLiRT” variánsok egyike, míg a KP.3.3 a „FLuQE” variánsok közé tartozik. Mindkét csoport hozzájárult a globális Covid-fertőzési hullámok növekedéséhez. A tünetek hasonlóak a korábbi változatokhoz, mint például a magas láz, fájdalmak, fáradtság, köhögés vagy torokfájás.

Eric Topol, a kaliforniai Scripps Kutatóintézet igazgatója az LA Timesnak nyilatkozva elmondta, hogy az XEC csak most kezd igazán terjedni. Hozzátette: