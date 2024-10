Divat vakoknak: tapintható művészet és önkifejezés

A divat világa gyakran a látványra és az esztétikára összpontosít, de a látássérültek számára más aspektusok is rendkívül fontosak lehetnek - hívja fel a figyelmet Angela Wanjiku, kenyai divattervező munkássága és legújabb kollekciói. Az utóbbi években egyre több tervező és márka kezdi felismerni, hogy a divat vakoknak, azaz a braille divat irányzatát inkluzív módon kell megközelíteni, lehetővé téve, hogy a látássérültek is kifejezhessék stílusukat a divatérzékelés is közelebbkerüljön hozzájuk. Számukra a ruhák tervezése során ugyanis a tapintás, a hang és az illat kiemelkedő szerepet játszik, így a különböző textúrák és anyagok használata segít a felhasználóknak azonosítani a ruházatot és annak stílusát.

Hódító útjára indult a divat vakoknak.

Fotó: Deutsche Welle / Deutsche Welle

Divat vakoknak tapintható módon

„Erősen befolyásoltak korábbi tapasztalataim Kenyában, ahol két nagyobb iskola is működik a látássérültek számára, én pedig különféle zenei-és drámafesztioválokon követhettem nyomon, hogy a gyermekek miként lépnek interakcióba velük. Mindig is arra vágytam, hogy megvalósíthassam azt a kollekciót, amely által a vakon és gyengén látók is megtapasztalhatják a divatot.” - fogalmaz Angela Wanjiku. Az elkötelezett divattervező szerint a Braille-írás elhelyezkedése is nagyon hangsúlyos a ruhákon, ennek ugyanis egy része a ruhák ujjain helyezkedik el – hogy mindenki számára hozzáférhető legyen – a további tartalom pedig a mellkas vonalában, hogy felkeltse a figyelmet.

A tapintható divat nem csupán a funkcionalitásról szól; hiszen a látássérültek divatérzékelése, valamint az önkifejezésük és az identitásuk megjelenítése is fontos. Az inkluzív tervezés azonban lehetőséget ad a látássérült emberek számára, hogy a divaton keresztül kifejezzék egyéniségüket, és részt vegyenek a társadalmi diskurzusban is.

Angela munkája az ún. emberközpontú tervezés (HCD) alapelvein nyugszik, amely a felhasználói igények és preferenciák megértésére helyezi a hangsúlyt. A projekt során a látássérültek, segítő technológiai szakértők és terapeuták bevonásával dolgozták ki a ruházati kollekciót. A cél egy olyan ruhavonal létrehozása volt, amely biztosítja az öltözködés és vásárlás szabadságát, lehetővé téve a látássérült emberek számára, hogy a ruha ne csak viselet, hanem önkifejezés is legyen.