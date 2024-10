Összeomlott egy dokk Georgia államban, legalább heten meghaltak

Egy áldozatot beazonosítottak, Charles Houston a georgiai természeti erőforrások minisztériumának és több hivatalnak a lelkésze volt. A hatóságok szerint három ember továbbra is kritikus állapotban volt vasárnap - írja a CBS News.

A legfrissebb információk szerint

legalább hét ember meghalt szombaton, miután egy kompdokk egy része összeomlott a georgiai Sapelo-szigeten, egy színes bőrű rabszolgák leszármazottainak tiszteletére rendezett eseményen.

Raphael Warnock szenátor tragikusnak nevezte az esetet, kijelentette, hogy hivatala mindent megtesz, hogy kiderítse, pontosan mi történt.

Irodám minden erőforrását felajánlom, hogy ennek a végére járjak, a georgiai Sapelo-sziget közösségével vagyunk, akik nem messze élnek a szülővárosomtól

- mondta Warnock.

A hatóságok vasárnap bejelentették, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben. A Georgia Természeti Erőforrások Minisztériumának biztosa, Walter Rabon egy sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy a vizsgálat kezdeti megállapításai szerint a dokk „katasztrofális meghibásodása” okozta az összeomlást. Rabon azt nem tudta megmondani, hogy a dokk karbantartása megakadályozhatta volna-e a szerencsétlenséget.

Ez egy szerkezeti hiba. Nem sok munkát kell végezni egy ilyen alumínium átjáró karbantartására, majd meglátjuk, mi lesz a vizsgálat eredménye

- magyarázta Rabon.

A Georgia Természeti Erőforrások Minisztériuma szerint a folyosót 2023 decemberében ellenőrizte egy cég. A folyosón több mint 40 ember tartózkodott, amikor az összeomlott, legalább húszan a vízbe zuhantak.

Helikopterekkel és hajókkal érkeztek a mentők a helyszínre.

