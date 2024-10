A Donald Tusk vezette balliberális lengyel kormány tíz legdurvább jogsértése

Az Alapjogokért Központ elemzése szerint annak ellenére ugyanakkor, hogy teljesen nyilvánvaló jogsértésekről van szó Lengyelországban, az Európai Unió intézményei a tőlük megszokott kettős mércét alkalmazva nem reagáltak ezekre. Sőt,

a korábban a jogállamiságra hivatkozva felfüggesztett uniós források kifizetését is megkezdték, annak ellenére, hogy a Tusk-kabinet e döntés meghozataláig csak ígéreteket tett a Brüsszel által kért intézkedések kapcsán.

Miközben tehát a jobboldali lengyel kormány ideje alatt az EU vezetői olyan esetekben is jogsértésre hivatkoztak, ahol erre nem volt alapjuk, a balliberális kormány részéről puszta ígéreteket is elegendőnek tartottak, és nem is foglalkoztak az azóta elkövetett súlyos jogsértésekkel. Ez is azt igazolja, hogy mind a jelenlegi lengyel kormány, mind az EU a „jogállamiságot” csupán politikai szlogenként értelmezi, és a szuverenitás aláásására használja fel, ha érdekei éppen úgy kívánják.

Tudatosan építik le a hatalommegosztási rendszert

A Központ kutatása mindezek kapcsán feltárja, hogy a Tusk-kabinet például szisztematikus támadást indított ellenzéki képviselők és egyházi személyek ellen politikai meggyőződésük miatt, tudatosan építi le a hatalommegosztási rendszert, sérti meg az igazságszolgáltatás törvényes garanciáit és korlátozza a gyülekezési szabadságot. Kiemelkedő súlyú jogsértés többek között, hogy

jogellenesen tartóztattak le ellenzéki képviselőket; hogy politikai hűségteszt alá vetik a bírákat; vagy hogy formáljogi szabályokat is megsértve váltották le az államügyészt, és szó szerint fegyverrel foglalták el a közmédiát.

E jelentésben részletesen bemutatott esetek azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik: ezek mellett számos más, az anyagban csak említésszerűen felhozott ügy roncsolja a demokrácia szövetét Varsóban.

