Hat napja eltűnt túrázót találtak meg az ausztrál hegyekben, kígyómarás áldozata lett

A lelkes fotós sérüléseit a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították, az állapota jelenleg stabil. A 48 éves Sjoberg rendszeres látogatója a távoli Kosciuszko Nemzeti Parknak, ahol gyakran dokumentálja a hegyekben élő vadlovakat.

A nő biztonságát féltették, miután egy autókölcsönző cég jelentette, hogy az autóját nem adták vissza, és nem lehetett vele kapcsolatba lépni.

A rendőrség október 21-én felhívást intézett a lakossághoz, hogy segítsenek megtalálni a nőt, és széles körű keresésbe kezdtek, amelyben szimatoló kutyákat, tűzoltókat, parkőröket és egy mentőhelikoptert is bevetettek.

Az aggodalmak fokozódtak, miután a mentőcsapatok több nap után sem találták meg a nőt, és a Kosciuszko Nemzeti Park környékén a hőmérséklet éjszaka nulla fokig süllyedt.

Sjoberget helyi idő szerint vasárnap délután találta meg a Nemzeti Park egyik munkatársa a Nungar Creek Trail-en Kiandránál.

Toby Lindsay felügyelő a médiának elmondta, hogy Sjoberg napokig bolyongott a bozótosban, és elmondta a mentőknek, hogy szerinte négy nappal korábban egy rezesfejű mokaszinkígyó harapta meg.

Ez a faj inkább félénk, mint agresszív, de a mérgük erős idegméreg, és orvosi beavatkozás nélkül halálos lehet.

Valójában nagyon szerencsés, hogy életben van... nyilvánvalóan nehéz időszakon ment keresztül

- mondta Lindsay felügyelő.

Hozzátette, hogy mostanra stabil állapotba van - számolt be róla a BBC.

