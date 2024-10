Észak-Korea már nyíltan ellenséges államnak tekinti Dél-Koreát

A KCNA közölte, hogy Észak-Korea a határon lévő, 60 méteres útszakaszokat és vasúti pályákat felrobbantotta, mellyel megkezdte az ország területének "fokozatos teljes elválasztását" a Déltől, beleértve a közlekedési és vasúti kapcsolatok megsemmisítését is - írta meg a Magyar Nemzet.

Emellett úgy döntöttek, hogy a hadsereget a déli határhoz vezényelik annak megerősítéséhez. Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a robbantások előzménye az volt, hogy Phenjan állítása szerint Dél-Korea pénteken Észak-ellenes politikai propagandaanyagokat szétszóró drónokat reptetett az észak-koreai főváros légterébe. Habár Szöul nem ismerte el, hogy drónokat küldött volna északra, arra figyelmeztette Phenjant, hogy súlyos választ ad arra, ha polgárainak biztonságát veszélyezteti.

A lap emlékezet, hogy Kim Dzsong Un, Észak-Korea vezetője már 2023 decemberében nyíltan kijelentette,

hogy az egyesítés Dél-Koreával lehetetlen, miután Szöult az Egyesült Államokkal való kollaborációval vádolta meg.

Azóta a két Korea közötti kapcsolatok pedig csak tovább romlottak.

Az alkotmánymódosításra reagálva Dél-Korea bírálni kezdte Észak döntését, még hisznek a két állam kibékülésében és egyesítésében,

Sajnálatos és veszélyes lépés Észak részéről, hogy ellenséges államként jelöli meg Dél-Koreát, de mi továbbra is a béke és a diplomácia útját választjuk"

– nyilatkozta a minisztérium szóvivője.

A lap közölte, hogy a nemzetközi elemzők szerint Kim Dzsong Un ezeket a lépéseket kizárólag azért lépte meg, hogy megerősítse hazai belső támogatottságát, nem célja fokozni a katonai konfrontációt. Kim Dong-yup, a Szöuli Észak-Koreai Tanulmányok Egyetemének professzora szerint Északnak "katasztrofális következményekkel" járna, hogyha a konfliktusuk háborúívű eszkalálódna. Elemzők úgy látják, egy közvetlen katonai összecsapás esélye továbbra is alacsony.

A 2000-es években, az enyhülés, illetve a békés együttélés szándékának kölcsönös gesztusaként a két országot még két közúttal és két vasúti pályával kötötték újra össze, ám

az északi állam nukleáris fegyverkezésével és fenyegető retorikájával ismét hanyatlásnak indult viszony miatt a kapcsolattartás ezen kísérletét is felfüggesztették.

