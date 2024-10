Két fontos utat is felrobbantott Észak-Korea

A robbantások előzménye, hogy Phenjan állítása szerint Dél-Korea pénteken Észak-ellenes politikai propagandaanyagokat szétszóró drónokat reptetett az észak-koreai főváros légterébe.

Kim Dzsongün észak-koreai vezető az "ellenség súlyos, Észak-Korea szuverenitását sértő provokációja" miatt hétfőn összehívott biztonsági tanácskozáson azonnali katonai válaszlépéseket helyezett kilátásba - írja az MTI.

Kim Dzsongün vasárnap "szörnyű katasztrófával" fenyegette meg Dél-Koreát abban az esetben, ha további drónokat észlelnek az ország légterében.

Kim Dzsongün 2024. október 7-én

Fotó: AFP

Habár Szöul nem ismerte el, hogy drónokat küldött volna északra, arra figyelmeztette Phenjant, hogy súlyos választ ad arra, ha polgárainak biztonságát veszélyezteti. Phenjan a múlt héten jelentette be, hogy

teljesen elvágja az országot Dél-Koreával összekötő utakat és vasútvonalakat,

és megerősíti a határ saját oldalán lévő területeit válaszul a dél-koreai hadgyakorlatokra és az amerikai stratégiai nukleáris eszközök gyakori megjelenésére a térségben. Az állami média szerint az intézkedések célja a nemzetbiztonság védelme és a háború megelőzése, noha az jelentős katonai őrizet alatt álló határzónában már évek óta nem zajlott forgalom a két ország között.

A 2000-es években, az enyhülés, illetve a békés együttélés szándékának kölcsönös gesztusaként a két országot két közúttal és két vasúti pályával kötötték újra össze, ám

az északi állam nukleáris fegyverkezésével és fenyegető retorikájával ismét hanyatlásnak indult viszony miatt a kapcsolattartás ezen kísérletét is felfüggesztették.

