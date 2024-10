Jól fizető állást kap az elítélt bűnöző, Fekete-Győr András

Fekete-Győr azonban annak ellenére sem marad munka nélkül, hogy most már bukott politikus mellett jogerősen elítélt bűnöző is. Ugyanis jól fizető állást kapott a Momentum pártalapítványában, az Indítsuk be Magyarországot Alapítvány elnökeként folytatja „a küzdelmet egy új rendszerváltásért.” A Tűzfalcsoport megnézte, hogy mennyit is keresnek ennél a pártalapítványnál, illetve mennyi pénz folyik be a Momentum alapítványába?

Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítványt 2018 decemberében alapította a Momentum Mozgalom, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon egy „modern, innovatív demokrácia kialakításához Magyarországon”. Az alapítvány küldetése a politikai kultúra fejlesztése, a tudományos és technológiai innováció előmozdítása, valamint a polgári ismeretek oktatása. Az alapítvány nem folytat gazdasági tevékenységet, és fő bevételi forrása a költségvetési támogatás. Például 2019-ben 74 millió forintot kapott az állami költségvetésből. De a Tűzfalcsoport megnézte a 2023-as beszámolójukat is, és ott érdekes dolgokat találtak.

Többek között kiderült, hogy az alapítványnak 2022-ről 2023-ra 2 főről 12-re nőtt az alkalmazottainak a száma. És 193 millió forintot kaptak a központi költségvetésből, a magyar adófizetőktől. És meglepő módon ebből 90 millió forintot „személyi jellegű ráfordításként” írtak le. Ebből a vezető tisztségviselők 9 millió forintnyi összeget kaptak, ami az előző évben „csak” 6 millió forint volt. Az éves beszámolóban van egy táblázat a „ráfordításokról”, amely jól illusztrálja, hogy a momentumosok nem szűkmarkúak magukkal, ha az állami pénzeket kell elkölteniük. Jól látható a lenti képen is, a majdnem 400 százalékos növekmény, ami a személyi jellegű ráfordításokat illeti.

Az alapítvány weboldalán található egy szekció, ahol részben megismerhető, kik támogatják a Momentum alapítványát.

Nem meglepő módon, holland és német cégek, valamint alapítványok is szerepelnek a listán. Ilyen például a holland RAF VAN EEUWIJK, MW DJC MEENHORS, amely 1000 euróval járult hozzá, valamint a szintén holland De Haya van Somerenstichting, amely 9000 eurós támogatást adott. Emellett a német Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheitis szerepel a támogatók között 6500 eurós adományával.