Félelmetes, új fegyvert teszteltek a brit légierőnél

A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint az RAF számos repülőgéptípusán - köztük a hírszerzési információgyűjtésre kifejlesztett Shadow R2, valamint az Airbus A400M szállító gépeken - alkalmazható az új védelmi lézerrendszer.

A technológiát egy svédországi katonai tesztlétesítmény légterében próbálták ki, és a rendszer az egyszerre felbocsátott, hőkereső infravörös észlelővel felszerelt rakéták mindegyikét működésképtelenné tette.

A rakétaelhárító lézerfegyvert a Leonardo és a Thales hadiipari konglomerátum brit részlegei a brit védelmi minisztérium tudományos és technológiai kutatóműhelyével közösen fejlesztették ki. A tárca vasárnapi ismertetése szerint a rendszer egyik fő összetevője a Thales által tervezett, Elix-IR nevű berendezés, amely észleli a rakéták felbocsátását, azonosítja a rakétatípusokat, és az elektronikus háttérzajok kiszűrésére kidolgozott algoritmus révén kizárólag a tényleges fenyegetést jelentő rakétafegyvereket követi.

Lézerfegyverekkel szerelhetik fel a brit királyi haditengerészet hajóit

A rakéták felbocsátásának megállapítása és típusuk azonosítása után az Elix-IR riasztja a Leonardo általkifejlesztett, Miysis elhárító komponenst, amely precíziós lézersugarakkal veszi célba a rakéták nyomkövető rendszereit, megbénítva működésüket. A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása úgy fogalmaz, hogy a rakétafenyegetés elhárítása "kevesebb időt vesz igénybe, mint ennek a mondatnak az elolvasása". A tárca néhány hete arról számolt be, hogy még ebben az évtizedben légi támadóeszközök, mindenekelőtt drónok és rakéták elhárítására alkalmas lézerfegyverekkel szerelhetik fel a brit királyi haditengerészet hajóit is. Az akkori tájékoztatás szerint a DragonFire (Sárkánytűz) elnevezésű fegyverrendszert 2027-ben - a korábban kitűzött határidőnél öt évvel hamarabb - hadrendbe lehet állítani. A brit védelmi tárca szerint az új lézerfegyver pontosságára jellemző, hogy egy kilométerről eltalálható vele egy egyfontos pénzérme. Fejlesztés alatt áll mindemellett egy rádióhullámokkal működő védelmi fegyverrendszer is. A londoni védelmi tárca által nemrégiben ismertetett, rádiófrekvenciás irányított energiafegyver (Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW) nevű rendszer képes lesz számos ellenséges eszköztípus felderítésére, nyomon követésére és támadására szárazföldön, tengeren és a levegőben egyaránt.