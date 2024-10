Féltékenységből szíven szúrta férjét egy kétgyermekes anyuka

Az 51 éves Michael a hadsereg veteránja volt, és 23 évig a bostoni tűzoltóságnál dolgozott. Feleségével, Riccivel három gyermeket neveltek fel, két fiút és egy lányt. Michael 2018 végén hűtlen lett. Hat hetes viszonya volt egy Janeen Bouchard nevű nővel, aki azt hitte, hogy Michael külön élt a feleségétől, amikor belekezdett a rövid kapcsolatba.

A feleség a viszony végén jött rá a hűtlenségre.

Küldött egy sms-t Janeennek, hogy tartsa magát távol a férjétől, de aztán még tovább ment. Kétszer is megjelent Janeen házánál, hogy szembesítse őt, és kihívták a rendőrséget is.

A hűtlenség ellenére Ricci és Michael együtt maradtak, és megpróbálták megmenteni a házasságukat.

Terápiára jártak, és 2019-ben meg is újították fogadalmukat. Michael beismerte, hogy alkoholproblémái vannak, és elkezdett elvonóra járni. 2021 januárjában azonban mindenki számára nyilvánvalóvá vált a feszültség a kapcsolatukban. Az akkor 46 éves Riccit felemésztette Michael viszonya és féltékenysége.

Folyamatosan kérdezgette férjét a megcsalással kapcsolatos részletekről, és amikor a férfi nem adta meg neki a kívánt válaszokat, agresszívvá vált.

Michaelt a kollégái többször is zúzódásokkal és karcolásokkal látták a testén. Egyszer még az orra is eltört. Világos volt, hogy bár felesége kitartott a házasság mellett, nem bocsátott meg, és bizonyosan nem felejtett. Még a gyerekei is észrevették, hogy egyre agresszívabbá vált.

2021. január 28-án délután egy segélyhívás érkezett Ricciék házából. Ricci 16 éves lánya jelentette, hogy az apjának orvosi segítségre van szüksége.

Amikor a mentőszolgálat megérkezett a helyszínre, Ricci hisztérikusan kiabált. Michael eszméletlenül feküdt a padlón. Ricci szerint összeesett, ezért megkezdték az újraélesztést.

De aztán a rendőrök megláttak egy ötcentis steakkést a padlón, amin vér volt.

Michaelt megszúrták

A rendőrök szokatlannak tartották, hogy nem riasztotta a mentőket a férje szúrt sebei miatt. A megfelelő kezelés kulcsfontosságú lett volna az első percekben. Ricci elismerte, hogy veszekedtek, és ő ragadott kést. Elmondta, hogy birkóztak, és Michael valahogy ráesett a késre.

Kórházba szállították, de tragikus módon belehalt sérüléseibe.

Michaelt mellkason szúrták, a penge a szívébe hatolt, és a teljes vérmennyiség közel fele a mellüregében gyűlt össze. A bal vállát is hátulról szúrták meg, és a hátán is volt egy vágott seb.