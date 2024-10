Életveszélyesen megfenyegették az olasz kormányfőt

I soliti odiatori non perdono occasione per esibire la loro intolleranza: ecco una delle scritte apparse a Genova che augurano la morte a me, Salvini, Berlusconi e Bucci. Si esprimono così perché non sanno sostenere un confronto democratico. Spero la politica prenda le distanze pic.twitter.com/AbG0Uj5t8h