Vadászgépek kísértek a leszállásig egy indiai utasszállító gépet, ami bombafenyegetést kapott - videó

A héten több mint 70 hamis bombafenyegetés okozott káoszt, késéseket és pénzbeli kárt az indiai és más légitársaságoknál. Emellett pedig az utasoknál is kitört a pánik Szingapúrtól Nagy-Britannián át egészen Kanadáig. - jelentette vasárnap az indiai média.

Ennek ellenére minden járat problémamentesen leszállt, de a fenyegetések miatt egyes repülők nem a tervezett reptereken landoltak. Volt olyan eset is, mikor a repülőt vadászgépeknek kellett kísérniük.

Az indiai kormány csak fenyegetésekről adott hírt, pokolgépekről nem volt szó a közleményeiben. Az esetekre válaszolva az Újdelhi és a polgári légiforgalmi hatóság azt ígéri, hogy szigorú intézkedéseket fognak bevezetni.

A kép illusztráció!

Fotó: Polyák Attila - Origo

A Times of India című lap és a News 18 tévé is arról számolt be, hogy

október 13-óta, tehát egy hete a nemzetközi járatokat érintő 70 pokolgépes fenyegetést kaptak, főként indiai légitársaságok, de mások is, köztük amerikaiak és egy új-zélandi légitársaság is.

Ezek közül az esetek közül 30 szombaton történt, ami legnagyobb káoszt okozta.

Mindezek miatt eddig összesen egy feltételezett fenyegetőt vettek őrizetbe szerdán, aki egy kiskorú fiú. Az Indian Express című lap értesülése szerint pedig az X közösségi oldalon letiltottak egy olyan névtelen fiókot, amelyről sok fenyegetés indult. - írja az MTI.