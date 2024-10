Florida történetének legnagyobb kötelező kitelepítését rendelték el - közeleg a Milton hurrikán

Ron DeSantis kormányzó helyi idő szerint kedden délután tartott tájékoztatóján arról számolt be, hogy a Milton hurrikán várhatóan

szerda éjszaka éri el az állam nyugati tengerpartját.

A hurrikán középpontja a meteorológusok előrejelzése szerint Tampa körül éri el a szárazföldet, de több száz kilométer széles sávban okozhat súlyos károkat.

A kötelező kitelepítés a tengerparti területeket érinti, ahol akár 4 métert meghaladó tengeri áradásra számítanak. Floridai illetékesek arra hívták fel a figyelmet, hogy a tengerparton tartózkodni a vihar partot érése idejében halálos veszélyt jelent. Florida történek legnagyobb kitelepítési műveletek miatt a tengerpartról a szárazföld belseje felé, valamint az észak és nyugat felé vezető autópályákon hosszú dugók alakultak ki.

A Milton hurrikán kedden a Mexikói-öböl felett tartózkodott 4-es erősségű viharként, óránként 220 kilométer sebességű széllökésekkel. A számítások szerint a vihar a következő 24 órában veszíthet erejéből, de így is az elmúlt évszázad egyik legsúlyosabb hurrikánja lehet, ami nyugat felől éri el Floridát.

Ron DeSantis kormányzó elmondta, hogy egyeztetett Joe Biden elnökkel, aki még hétfőn arról számolt be, hogy a republikánus politikussal együttműködnek. Joe Biden hozzátette, hogy minden eshetőségre készülve megadta "privát telefonszámát is" Ron DeSantisnak. Florida állami vezetője arról is beszámolt, hogy a felkészüléshez is több szövetségi államtól kaptak segítséget, és a floridai Nemzeti Gárda történetének legnagyobb mozgósítását rendelték el, ami egy vihar előkészületeinek keretében valaha is történt.

A kormányzó arról is beszámolt, hogy az evakuáció által érintett Nyugat-Floridában számos benzinkúton hosszú sorok alakultak ki, és hiánycikké vált a benzin. Ron DeSantis hangsúlyozta, hogy

az állam elegendő tartalékkal rendelkezik, ami több millió liter gázolajat és benzint jelent. Hogy a szállítmányok minél előbb eljussanak a kutakhoz, az autópálya-rendőrség járőrei segítik az üzemanyag-szállító kamionokat, amelyek napi 24 órában járnak

- mondta el a kormányzó a keddi tájékoztatóján.